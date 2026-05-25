Se acabó la espera. El entrenador Néstor Lorenzo cortó de raíz todos los misterios con la nómina de convocados de la selección Colombia para el Mundial y los dio a conocer este lunes en rueda de prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

El timonel empezó sus palabras dándole las gracias a todos los jugadores que han hecho parte del proceso, sobre todo a los que se iban a quedar fuera de la lista.

La convocatoria la lidera el guajiro Luis Fernando Díaz, quien viene de tener una temporada en la que ganó los tres títulos domésticos con el Bayern Munich siendo determinante.

También aparece James Rodríguez, que ya se entrena junto a varios de los jugadores antes de lo que será la despedida del equipo de acá del país.

Las grandes sorpresas, sin ninguna duda, fueron el defensor central Willer Ditta, quien viene en un buen nivel con el Cruz Azul y supo ser campeón con Junior, y Carlos Andrés Gómez, quien también se destaca en el Vasco da Gama.

Finalmente no fue incluido en la nómina Sebastián Villa, quien había estado en la prelista y su nombre generó mucha polémica, pero no estará con el equipo nacional.

Juan David Cabal, quien también ha estado en varios procesos, no está en la nómina. Juan Camilo Hernández le terminó ganando el puesto a Jhon Jáder Durán y es el otro delantero citado.

La convocatoria completa:

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Defensores: Santiago Arias (Independiente-ARG), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Daniel Muñoz (Crystal Palace-GBR) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Luis Suárez (Sporting-POR), y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).