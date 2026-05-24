Shakira volvió a captar la atención mundial tras lanzar el videoclip oficial de ‘Dai Dai’, la canción interpretada junto a Burna Boy y creada especialmente para acompañar el Mundial de 2026.

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El video, publicado el sábado 23 de mayo, reúne a varias figuras internacionales del fútbol y también incluye la participación de los niños ugandeses que se hicieron virales en redes sociales.

Desde los primeros segundos del videoclip aparecen reconocidos jugadores de distintas selecciones del mundo bajo el mensaje “We are ready”.

La producción busca transmitir la energía y la unión que caracterizan a la próxima Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio de 2026.

Uno de los momentos más comentados fue la participación especial de los niños de Uganda que anteriormente habían llamado la atención de Shakira por recrear sus coreografías. En el video oficial vuelven a bailar junto a la artista colombiana, algo que ya se había adelantado en pequeños fragmentos publicados en redes sociales.

Estos son los futbolistas que aparecen en el video de ‘Dai Dai’ del Mundial 2026

Kylian Mbappé, representante de Francia

Captura de pantalla Kylian Mbappé, de la selección de Francia

Harry Kane, figura de Inglaterra

Captura de pantalla Harry Kane, de la selección de Inglaterra

Luis Díaz, jugador de Colombia

Captura de pantalla Luis Díaz, de la selección de Colombia

Vinícius Júnior, integrante de Brasil

Captura de pantalla Vinícius Júnior, de la selección de Brasil

Alphonso Davies, representante de Canadá

Captura de pantalla Alphonso Davies, de la selección de Canadá

Christian Pulisic, jugador de Estados Unidos

Captura de pantallau Christian Pulisic, de la selección de Estados Unidos.

Takefusa Kubo, figura de Japón

Captura de pantalla Takefusa Kubo, de la selección de Japón

Jamal Musiala, representante de Alemania

Captura de pantalla Jamal Musiala, de la selección de Alemania

Santiago Giménez, delantero de México

Captura de pantalla Santiago Giménez, de la selección de México

Rodri, mediocampista de España

Captura de pantalla Rodri, mediocampista de España

Erling Haaland, estrella de Noruega

Captura de pan Erling Haaland, de la selección de Noruega

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