Shakira volvió a captar la atención mundial tras lanzar el videoclip oficial de ‘Dai Dai’, la canción interpretada junto a Burna Boy y creada especialmente para acompañar el Mundial de 2026.
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El video, publicado el sábado 23 de mayo, reúne a varias figuras internacionales del fútbol y también incluye la participación de los niños ugandeses que se hicieron virales en redes sociales.
Desde los primeros segundos del videoclip aparecen reconocidos jugadores de distintas selecciones del mundo bajo el mensaje “We are ready”.
La producción busca transmitir la energía y la unión que caracterizan a la próxima Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio de 2026.
Uno de los momentos más comentados fue la participación especial de los niños de Uganda que anteriormente habían llamado la atención de Shakira por recrear sus coreografías. En el video oficial vuelven a bailar junto a la artista colombiana, algo que ya se había adelantado en pequeños fragmentos publicados en redes sociales.