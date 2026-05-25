Las autoridades continúan investigando la muerte de Yulixa Toloza, la estilista de 52 años que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino, en Bogotá.

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Todavía están en la búsqueda de un hombre conocido como “Doc Leo”, señalado como una figura fundamental dentro del caso.

Hasta el momento, cinco personas han sido capturadas por su presunta participación tanto en la cirugía ilegal como en la posterior desaparición y traslado del cuerpo de la víctima. Sin embargo, los investigadores consideran que aún falta esclarecer el papel exacto del supuesto anestesiólogo que habría intervenido durante el procedimiento.

Tomada de redes sociales Yulixa Toloza.

¿Quién sería “Doc Leo”?

Según testimonios recopilados por las autoridades y conocidos por Noticias Caracol, alias “Doc Leo” habría sido el encargado de realizar la valoración médica previa a la intervención y aplicar sedantes antes de la cirugía practicada en el centro estético Beauty Láser.

De acuerdo con una de las declaraciones entregadas a la Fiscalía, el hombre examinó a Yulixa Toloza y realizó preguntas médicas antes de que comenzara el procedimiento.

Cortesía Según testimonios recopilados por las autoridades y conocidos por Noticias Caracol, alias “Doc Leo” habría sido el encargado de realizar la valoración médica previa a la intervención y aplicar sedantes antes de la cirugía practicada en el centro estético Beauty Láser.

Posteriormente, cuando la paciente empezó a presentar complicaciones graves, el supuesto anestesiólogo habría regresado al lugar para intentar atender la emergencia.

La Fiscalía busca establecer la identidad real de “Doc Leo” y determinar si realmente tenía formación profesional o autorización legal para participar en procedimientos invasivos.

Redes sociales El presunto anestesiólogo 'Doc Leo'

Además, las investigaciones apuntan a que esta persona habría intentado alterar información médica relacionada con el estado de la paciente. Según el expediente, habría dejado registrado falsamente que Yulixa “toleró el procedimiento” y salió “sin complicaciones”, pese al deterioro evidente que presentaba.

Uno de los elementos más delicados del caso son las grabaciones de cámaras de seguridad que, según las autoridades, mostrarían a dos hombres trasladando a Yulixa Toloza hacia un vehículo cuando ya se encontraba sin control corporal.

Captura de video Uno de los elementos más delicados del caso son las grabaciones de cámaras de seguridad que, según las autoridades, mostrarían a dos hombres trasladando a Yulixa Toloza hacia un vehículo cuando ya se encontraba sin control corporal.

Entre ellos estaría quien sería “Doc Leo”. Las autoridades también investigan si el hombre cambió de ropa durante la jornada para evitar ser reconocido al momento de sacar el cuerpo del lugar.

Por este caso ya fueron detenidas varias personas en Colombia y Venezuela, entre ellas quienes serían los administradores del establecimiento y el supuesto cirujano que habría realizado la intervención sin los permisos requeridos para ejercer en el país.

Policía de Portuguesa V María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades intentan establecer todas las responsabilidades alrededor de la muerte de Yulixa Toloza y la posible red ilegal detrás de este tipo de procedimientos estéticos clandestinos.