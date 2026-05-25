La Fiscalía informó este lunes en un comunicado que presentó ante un juez penal de control de garantías a un hombre de 60 años, señalado de abusar sexualmente de sus cinco hijas, dos sobrinas y una nieta en zonas rurales de Fresno y Rovira (Tolima), y en Bogotá.

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Los hechos investigados comenzaron en 1998 y se prolongaron hasta 2024. Durante este tiempo habría aparentemente ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de ocho de sus familiares menores de edad, consolidando un patrón delictivo sistemático, indicó el ente de investigación penal.

Advierte el ente acusador que “las evidencias indican que la primera víctima fue su hija mayor, quien presuntamente fue sometida a distintos vejámenes entre los 7 y 12 años. Este comportamiento se repitió al parecer con sus otras hijas en fincas de Fresno y Rovira. En todos los casos, supuestamente, aprovechó la ausencia de su esposa para cometer los abusos; y posteriormente, ejerció amenazas de muerte contra las menores de edad para evitar que lo denunciaran. Adicionalmente, se conoció que el hombre también habría intimidado y golpeado a su pareja porque se enteró de las agresiones sexuales perpetradas contra sus familiares durante más de dos décadas”.

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Por ello, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, materializaron una orden de captura en su contra en diligencia realizada en Fresno.

Entre tanto, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y violencia intrafamiliar, las tres conductas en modalidad agravada, e incesto.

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La Fiscalía reportó que el procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.