El presidente Gustavo Petro y el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, cuestionaron públicamente al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por la subasta de expansión energética de la Creg que se llevó a cabo el pasado viernes, concretamente por los datos que publicó sobre la misma en X (antes Twitter) la abogada y asesora en energías renovables Daniela Mercado.

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“El viernes se llevó a cabo la subasta del cargo por confiabilidad (mecanismo que busca garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en épocas de sequía). La nueva capacidad asignada fue de 2.276,8 MW térmicas, 1.546,9 MW solares, y 246 MW eólicas. ¿Qué notan?“, escribió Mercado, aunque luego eliminó la publicación y restringió su perfil.

La imagen de este ‘trino’ fue compartida en la misma red social por el embajador Saade, junto con un mensaje en el que advierte “traición” al “proyecto progresista” por la supuesta alta asignación a plantas térmicas a gas.

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“Ojo, están traicionando el proyecto progresistas. Ministro Edwin Palma, quién autorizó esto? Presidente Gustavo Petro, urgente revertir esta barbaridad”, aseveró Saade.

Ojo están traicionando el proyecto progresistas.

Ministro @PalmaEdwin quien autorizo esto?

Presidente @petrogustavo urgente revertir esta barbaridad. pic.twitter.com/eotjbRpHQI — pastor Alfredo saade (@alfredosaadev) May 25, 2026

Edwin Palma reaccionó desmintiendo los datos publicados por Daniela Mercado, diciendo en cambio que los proyectos de la subasta promueven más energía limpia que térmica a gas.

“Embajador: ¿Cuál es la traición de quién y a qué? Esos datos, además de ser de un perfil que cerró la cuenta, son inexactos, imprecisos y anti técnicos. A ver le cuento. El proyecto de generación térmica que se anuncia en la subasta, es un “proyecto” que puede expandirse hasta 2200 MW, sin embargo, solo se asignaron 288 MW", aseguró el ministro.

Agregó que “el proyecto comprometió menos de una sexta parte de su energía. Ahora deberá seguir un riguroso proceso para que se vuelva realidad en unos tres o cuatro años. No es que ya ‘esté listo’”.

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Por último, indicó que “la subasta asignó 15 proyectos nuevos, de los cuales 14 son de energías Solares y Eólicas. Este tipo de proyectos suman cerca de 1800 MW. Es decir, 1800 MW de energías limpias nuevas vs 288 MW de gas. Esto es, se pusieron 6.25 veces más energía limpia que térmica a gas. ¿Qué tal si hacemos énfasis en eso?“.

Embajador:



¿Cuál es la traición de quién y a qué?



Esos datos, además de ser de un perfil que cerró la cuenta, son inexactos, imprecisos y anti técnicos.



A ver le cuento.



El proyecto de generación térmica que se anuncia en la subasta, es un “proyecto” que puede expandirse… https://t.co/cTkFexIeal — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) May 25, 2026

Luego fue el presidente Gustavo Petro el que se escandalizó con la información compartida por Mercado y lanzó un regaño al ministro Palma, también calificando los resultados de la subasta como una “traición al progresismo”.

“Eso que describe Daniela es una alta traición y al corazón del programa del gobierno. De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”, escribió.

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Añadió que es el ministro de Energía quien debe responder “por esta afrenta a la vida”.

“No necesitamos más gas, sino disminuir el gas en nuestra economía, el complemento de energía a la sequía, es precisamente el sol sin nubes. Alguien pagó un dinero para realizar tan alta traición en el gobierno”.

Eso que describe, Daniela es una alta traición y al corazón del programa del gobierno.



De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo



Eso es una traición al progresismo… https://t.co/eh7hyIJ3mm — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

El jefe de la cartera de Minas y Energía le dijo al mandatario que sí está dispuesto a responder por la subasta y sus resultados, defendiendo que "son exitosos para el sistema energético del país de cara al próximo gobierno porque es energía para años 2029-2030″.

“Este gobierno ha hecho el mayor número de subastas de los últimos tiempos. 3 de reconfiguración, 2 de expansión y antes que termine su gobierno, una de renovables que será un gran legado”, destacó.

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Palma consideró “extraño, muy extraño que quieran generar dudas y siembren suspicacias a través de cuentas inexistentes con datos inexactos, imprecisos y anti técnicos”.

“El Ministerio de Minas y Energía no autoriza ni aprueba proyectos. Menos en una subasta. Y menos proyectos de gas”, finalizó.

Señor Presidente, yo respondo políticamente por la subasta y sus resultados. Que son exitosos para el sistema energético del país de cara al próximo gobierno porque es energía para años 2029-2030. A nosotros en el pasado nos dejaron sin proyectos y sin energía. Entre 2011 y 2019… https://t.co/9YMbPRpH1s pic.twitter.com/TaDRIAAWLm — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) May 24, 2026

Sin embargo, el presidente Petro insistió en que su ministro cometió un grave error con la asignación a plantas térmicas en la reciente subasta, reiterando que en su programa de gobierno el gas no se concibe como una solución a la sequía asociada al fenómeno de El Niño, sino las energías renovables.

“No, señor ministro, no quiero de Francia moléculas de gas para el superniño que enfrentaremos, los franceses sí podrían, y se lo solicitaré a Macron, darnos los concentradores de radiación solar que saben hacer y solo uno en La Guajira sería genial, y si hay para más, pues en todo el Caribe y si (hay) más, entonces en toda la altillanura colombiana”, sostuvo.

Seguidamente, Petro afirmó que “la sequía no se asume con gas, sino con el sol porque si es gas agravamos la causa del superniño que no es más que el calentamiento global, y vendrán sequías más fuertes aún, porque la ciencia ya predijo que en el año 2070 Colombia será desierto y la población tendrá que ir al norte o a la antártica, donde yo mismo no logré llegar y ya tienen un Kast para impedirlo”.

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Explicó que, para él, la salida “es dejar de consumir petróleo, carbón y gas en el mundo entero”.

“Demos los pasos firmes y en la dirección correcta, si hay sequías hay mucho sol y hoy podemos volver energía eléctrica el sol. Alguien, que quiero saber quien fué, recibió un dinero para permitir una monstruosidad como hacer una termoeléctrica a gas en el corazón del mundo. Eso es una traición a la humanidad, a la vida toda y a los totem de la humanidad”.

Y finalizó diciendo que “el programa del gobierno que votó el pueblo es claro: la matriz de generación eléctrica debe abandonar cuanto antes mejor, los hidrocarburos. Es cuestión de vida o muerte”.