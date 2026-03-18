Durante un foro de la Contraloría General de la República realizado este miércoles, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió a las advertencias de organismos de control y gremios del sector sobre un posible apagón en el país.

El funcionario descartó un escenario de desabastecimiento eléctrico y defendió la política energética del Gobierno, al tiempo que propuso revisar el cargo por confiabilidad, uno de los componentes que pagan los usuarios en la tarifa de energía.

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Según explicó, este mecanismo —que representa cerca de $6 billones anuales— debe ser reevaluado tras más de tres décadas de funcionamiento. “Después de 30 años, es un esquema que debe revisarse”, afirmó.

El pronunciamiento se da en medio de crecientes alertas sobre el abastecimiento energético. No obstante, Palma cuestionó estos señalamientos y aseguró que existe una narrativa reiterada sobre un eventual apagón que, a su juicio, no refleja la realidad del sector.

“Hay una narrativa insistente de apagón que no necesariamente corresponde a la realidad”, sostuvo.

El ministro también insistió en que el análisis del sistema energético debe hacerse con una visión de largo plazo, especialmente en el caso del gas, cuyos proyectos pueden tardar entre 10 y 12 años en entrar en operación.

“No se puede simplificar la discusión energética a tres años”, señaló.

En esa línea, defendió la gestión del Gobierno y aseguró que no es adecuado evaluarla únicamente con base en el corto plazo.

Como parte de su balance, destacó el crecimiento de las energías renovables, en particular la solar, cuya capacidad —según indicó— se ha multiplicado por 20 durante este Gobierno. Asimismo, aseguró que se mantiene el interés de inversionistas internacionales en el sector energético colombiano.

Finalmente, indicó que el Ejecutivo avanza en la planeación del abastecimiento y en nuevas alternativas logísticas, en medio de un contexto internacional que calificó como desafiante.