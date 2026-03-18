La Fiscalía General de la Nación programó para este jueves 19 de marzo, a las 10:00 a. m., la audiencia de formulación de imputación de cargos dentro del proceso con radicado CUI 11001600004920254250600, contra dos de los cinco interventores que ha tenido la empresa Air-e desde su intervención por el Gobierno nacional.

La diligencia, que hace parte de las audiencias preliminares, se realizará de manera virtual y está dirigida contra Diana María Bustamante y Nelson Javier Vásquez, quienes serán imputados por el delito de fraude a resolución judicial, contemplado en el artículo 454 del Código Penal.

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EL HERALDO consultó al exagente especial Vásquez, quien aseguró que hasta el momento no ha sido notificado formalmente sobre la realización de la audiencia prevista para este jueves.

Antecedentes

La investigación de la Fiscalía se origina en la presunta negativa reiterada de los exinterventores a entregar información relacionada con la administración de la empresa durante el periodo de intervención.

De acuerdo con las denuncias, los implicados habrían incumplido un fallo del Consejo de Estado que ordenaba suministrar dicha información a los accionistas de Air-e.

Estas dificultades para acceder a datos clave también han sido advertidas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, así como por gremios empresariales del Caribe, que han alertado sobre la falta de transparencia en el proceso de intervención.

Información de contrato firmado por Edwin Palma

Otra información que ha solicitado a la Fiscalía es con respecto a un acuerdo de pago cercano a los 200 mil millones de pesos, presuntamente suscrito con una empresa vinculada al fallecido empresario William Vélez.

Este pago genera cuestionamientos porque, según las denuncias, se habría realizado en contravía de directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), que advertían no cancelar obligaciones previas a la intervención. Además, el monto del acuerdo superaría los registros contables existentes antes de que la empresa pasara a control estatal.

El acuerdo habría sido firmado por la interventora encargada Tania Peñaranda y por Edwin Palma, hoy ministro de Minas y Energía, quien además tiene un familiar directo vinculado a la contabilidad de la empresa.

Intervención de Air-e

Cabe recordar que la empresa fue intervenida a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 12 de septiembre de 2024, y nombró como agente especial a Carlos Diago, quien estuvo en el cargo solo 40 días.

Diago fue reemplazado por Edwin Palma Edwin Palma quien–tras cuatro meses al frente pasó a ser el ministro de Minas y Energía desde febrero de 2025.

Le siguió, Diana Bustamante que más tarde –tres meses de labores– fue reemplazada por Nelson Javier Vásquez Torres que estuvo hasta el 29 de enero de 2026 luego que le aceptaran su renuncia después de siete meses en el cargo.

Actualmente está en calidad de interventora encargada la funcionaria Tania Peñaranda mientras se oficializa por parte de la Superservicio el sucesor de este cargo que, ya ha tenido en 18 meses cinco interventores.