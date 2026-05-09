Durante los últimos días, Barranquilla —así como los municipios del Atlántico y otros departamentos del Caribe— ha estado sumida bajo el calor. Frente a esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha calculado el índice de calor máximo, en donde combinan la temperatura y la humedad de la zona para establecer la sensación térmica del lugar.

De acuerdo con el monitoreo de esta entidad, se estableció que en la región Caribe la mayoría de sus departamentos están en alerta roja: la parte nororiental de Córdoba; gran parte del departamento de Sucre; la zona central y norte de Bolívar; el sur de Magdalena y Atlántico, así como áreas particulares de La Guajira. Por otra parte, hay alerta naranja generalizada en toda la región.

“La sensación térmica es una medida que se utiliza para describir cuánto calor recibe, en este caso, el cuerpo humano o cualquier ser vivo. Eso depende tanto de la temperatura como de la humedad y del tiempo”, explicó William Reaña, meteorólogo de turno del Ideam.

Sumado a esto, indicó que se espera que este panorama continúe de manera similar durante los próximos días. Para el domingo se estima que ingresen las precipitaciones y un poco más de cobertura nubosa. Mientras que el día lunes, en los departamentos del Atlántico, Córdoba, Bolívar y Magdalena podrían presentarse lloviznas generalizadas.

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Por otro lado, el funcionario del Ideam descartó que se trate de una ola de calor, pues se necesita que estas condiciones se mantengan durante días para que pueda definirse de esta forma.

“Definir una ola de calor es algo más complejo. Es una cuestión más académica. Sin embargo, sí podríamos decir que, mientras más tiempo se mantengan las temperaturas máximas —de 3 a 5 días, usualmente—, podría considerarse una ola de calor”, expuso.

Radiación solar

El meteorólogo de turno del Ideam agregó que estas condiciones corresponden a una baja nubosidad y, por consiguiente, al ingreso de radiación.

“Estamos registrando un flujo de vientos predominantes del norte. Esto ha venido desplazando la nubosidad hacia el interior del país, hacia la región Andina y Pacífica. Entonces, ha venido liberando de nubosidad a la región Caribe”, anotó.

Detalló que, cuando no hay nubosidad, ingresa la radiación directamente y se calienta más el suelo. Esto impacta en las temperaturas que usualmente se generan; los promedios empiezan a aumentar, y las temperaturas máximas también.

“Al haber mayor temperatura, y si la humedad se mantiene alta en superficie, pues habrá una mayor sensación térmica”, agregó.

¿Ola de calor en San Andrés?

En cuanto a nivel regional, el Ideam alertó que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina enfrenta condiciones de calor intenso, con registros de temperatura que han superado los máximos históricos en algunos sectores del territorio insular.

Por ejemplo, el pasado 5 de mayo se registró una temperatura máxima de 33,4 °C, superando el récord histórico de 33,0 °C reportado el 6 de mayo de 1998.

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Adicionalmente, el pasado 6 de mayo también se superó el mismo récord histórico con 33.2 °C. Esto, según el instituto, evidencia “la persistencia de condiciones extremas de calor y permite identificar un posible episodio de ola de calor en la isla, debido a la continuidad de días con temperaturas excepcionalmente altas”.

La entidad explicó que estas condiciones están asociadas a factores atmosféricos y oceánicos que favorecen el calor. Lo que, en últimas, aumenta la sensación térmica, el riesgo de agotamiento por calor y la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal, además de generar consecuencias en las actividades productivas y ecosistemas estratégicos.

Afectaciones en la salud

Estos fenómenos meteorológicos suelen impactar directamente en la salud, de acuerdo con expertos, siendo los más afectados los de las edades extremas: personas de la tercera edad y la población infantil. Otras de las poblaciones con mayor riesgo son las que tienen comorbilidades o condiciones de base crónicas, como hipertensión, diabetes y demás.

De acuerdo con lo expresado por el médico Juan Pablo Moreno a EL HERALDO, los golpes de calor vienen de la mano con la deshidratación.

“En el paciente que sufre un golpe de calor o que maneja condiciones extremas de temperatura, la deshidratación favorece que toda la descarga del cuerpo, lo que llamamos descarga adrenérgica o catecolaminérgica, todas las hormonas que ayudan a contrarregular esto, se alteren. Y si fuera de eso tiene condiciones cardiovasculares asociadas, pues estas condiciones van a empeorar. Por eso son pacientes de principal riesgo“, explicó el profesional de la salud.

El médico dijo que la deshidratación va relacionada con un desorden de sustancias llamadas electrolitos, tales como el sodio y el potasio.

“Cuando estos elementos se alteran, se produce confusión mental, dolor de cabeza, mareo y somnolencia. Sin embargo, indicó que estas condiciones mejoran cuando se hidratan bien e ingieren bebidas con una carga importante de electrolitos”, anotó.

JOHNY OLIVARES A principio de semana se tenía proyectado el arribo de una onda tropical que traería lluvias; sin embargo, el sistema no llegó y han predominado los cielos despejados en Barranquilla, trayendo calor a la ciudad.

Recomendaciones

Para la población general, le sugirió que no se expusieran mucho al sol; hidratarse bastante bien entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m.; no dejar de tomar la medicación, en caso de tener patologías de base o cardiovasculares; utilizar bloqueador solar, y estar en zonas de buena ventilación.

Con respecto a las personas mayores, indicó que también es importante hidratarse.

“Para las personas de edad, mantenerse muy hidratadas. Estas personas muchas veces no toman suficiente agua, no comen o no se toman los medicamentos. Entonces, deben mantenerse muy bien hidratadas y en ambientes bien ventilados”, anotó.

Y, finalmente, a la población infantil instó a que no se exponga prolongadamente al sol: “Aunque con ellos es diferente porque juegan al aire libre, en lo posible deben usar bloqueador, jugar a la sombra o en áreas perfiladas y evitar exposiciones muy prolongadas”.

Onda tropical que se avecinaba al territorio colombiano se disipó

El clima no está escrito en piedra y así lo confirmó la evolución de la onda tropical que proyectaba arribar en el territorio colombiano el pasado viernes. Aunque su llegada pronosticaba tiempo lluvioso, desde su anuncio se conoció que el sistema no tenía tanta fuerza.

En este contexto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) afirmó que esta perturbación meteorológica se disipó. La primera onda tropical del año ya venía con muy baja humedad y no alcanzó a tocar el territorio colombiano cuando se desintegró.

“No tuvo ninguna incidencia en el territorio colombiano. Recordemos que esas ondas son normales para estas fechas. Generalmente, son perturbaciones que se generan en África y terminan viajando hacia el occidente, pasando por el territorio colombiano e igualmente por la parte norte del continente suramericano”, explicó William Reaña, meteorólogo de turno del Ideam.

Detalló que estos sistemas cuentan con una serie de particularidades que tendrían incidencia en el desarrollo de lluvias.

“Dependiendo de cuánta humedad arrastren en la parte posterior o en la parte delantera, pues generan o pueden incidir en las precipitaciones que se generan en la parte norte del territorio colombiano, principalmente en la parte centro del territorio”, puntualizó.

Finalmente, la entidad informó que la onda tropical #02 aún se encuentra lejos del país.

“Está más o menos entre 35 y 40 oeste, entonces aún le falta bastante para llegar al territorio colombiano”, cerró.