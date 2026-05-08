Con una jornada masiva y gratuita, la Alcaldía de Barranquilla adelantará este sábado 9 de mayo una nueva estrategia de protección y bienestar animal en distintos sectores de la ciudad. La actividad se desarrollará de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y contará con más de 25 puntos de atención habilitados en las cinco localidades del Distrito.

La iniciativa, liderada por la Administración del alcalde Alejandro Char, busca ampliar la cobertura de vacunación antirrábica en perros y gatos, además de acercar otros servicios veterinarios a las comunidades.

Uno de los principales escenarios será la plaza de la Paz, donde los asistentes también podrán acceder a desparasitación, atención veterinaria básica, orientación sobre el censo de razas de manejo especial, inscripción para esterilizaciones y procesos de adopción de mascotas.

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La Secretaría Distrital de Salud indicó que la campaña se extenderá a parques ubicados en las localidades Metropolitana, Riomar, Norte-Centro Histórico, Suroriente y Suroccidente, permitiendo que los propietarios encuentren puntos cercanos para inmunizar gratuitamente a sus animales de compañía.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, destacó la importancia de mantener al día la vacunación de las mascotas para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.

Desde el Distrito recordaron que la rabia es una enfermedad zoonótica potencialmente mortal, pero prevenible mediante la aplicación oportuna de la vacuna, la cual debe suministrarse a perros y gatos desde los tres meses de edad.

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Según cifras entregadas por la dependencia de Salud, en el primer trimestre de este año ya se han vacunado cerca de 30.000 mascotas en Barranquilla, como parte de las acciones de bienestar animal y tenencia responsable.

La meta de la Administración distrital para 2026 es alcanzar 200.000 animales inmunizados entre caninos y felinos, fortaleciendo las jornadas especiales y las visitas puerta a puerta en diferentes barrios de la ciudad.

Entre los sitios habilitados para la atención se encuentran parques como Don Bosco, Las Nieves, San Pío, Springfield, Bosques del Norte, Sagrado Corazón, El Recreo, Las Acacias y la plaza de la Paz, entre otros espacios públicos distribuidos en Barranquilla.