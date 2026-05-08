El nuevo gestor farmacéutico que garantizará la dispensación de medicamentos para afiliados de Régimen Subsidiado en el Atlántico será Propharmacy. Así lo confirmó Nueva EPS, quien protegerá el acceso a salud para más de 120 mil afiliados en cinco municipios.

En ese sentido, la entrega de medicamentos ya inició en seis puntos que habilitó el nuevo gestor en Barranquilla, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo y Malambo.

De acuerdo a la Agencia Interventora de la Nueva EPS, este nuevo gestor busca fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente.

“Este compromiso de aperturar nuevos gestores, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas, busca fgarantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos, como parte de nuestro compromiso permanente con la salud de los usuarios de NUEVA EPS”, indicó.

Agregó que “lo más importante por mencionar es que, además de reactivarse el proceso de entrega de medicamentos, los afiliados no deberán realizar ningún trámite adicional para reclamar sus fórmulas”.

Además, resaltó que “para garantizar la entrega correspondiente al mes de mayo, es importante que las fórmulas médicas se encuentren vigentes al momento de la dispensación, tanto para medicamentos PBS como No PBS”.

De esta manera, aclaró: “Los pendientes generados previamente no serán entregados, por lo que se recomienda a los afiliados contar con una prescripción médica vigente para asegurar la continuidad de su tratamiento.

Servicio de dispensación

Los afiliados en Atlántico pueden tener la tranquilidad de que el servicio farmacéutico de Productos Hospitalarios S.A PRO-H llegará a todo el departamento. De acuerdo con Nueva EPS, esto se implementará en los 23 municipios mediante un modelo mixto, que contempla 16 puntos de dispensación propios y 7 en alianza con terceros.

La puesta en marcha que ya arrancó se realizará de manera escalonada, con el propósito de mitigar riesgos operativos y evitar congestiones en la atención. Para ello, se han definido tres fases de despliegue:

Fase 1 (65% de la población): Barranquilla, Baranoa, Malambo, Polonuevo y Sabanalarga – ya en marcha-.

Fase 2 (20% de la población): Soledad, Campo de la Cruz, Luruaco, Palmar de Varela, Piojó, Repelón, Santo Tomás y Suan.

Fase 3 (15% de la población): Municipios restantes.

Cabe resaltar que esta nueva red se ira acoplando para garantizar una entrega oportuna y sin impacto. Para ello la entidad dispuso de “Ángeles de Servicio” en los puntos de dispensación, que tendrán la misión de verificar los casos que requieren autorización, acompañar a los usuarios para evitar desplazamientos, revisar que los pendientes no superen los 30 días, gestionar el envío de órdenes y asegurar el seguimiento oportuno en la entrega de fórmulas