Durante el proceso de desalojo, que se lleva a cabo en el antiguo inmueble de Titos Bolos, en el norte de Barranquilla este jueves, las autoridades y fuerza pública mantienen frenada la diligencia ante la falta de un acta administrativa oficial para justificar la “ocupación irregular” de la Iglesia Vida Abundante en el predio.

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Según contó el grupo de representantes legales de la congregación religiosa a EL HERALDO, las entidades garantes en el proceso de desalojo solicitaron a la Sociedad de Activos Especiales la orden de un juez para proceder con el trámite, pero no se han presentado dichos documentos hasta el momento.

De esta manera, las tensiones suben al interior del predio, donde el mismo director regional de la SAE, Jaime Avendaño hace presencia para ejecutar el desalojo.

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Mientras tanto, otra comitiva de la entidad realiza un recorrido por otras partes del inmueble como el local donde estuvo la antigua bolera y las zonas comunes.

Por otro lado, las manifestaciones siguen a las afueras del predio por parte de la ciudadanía con pancartas y cantos religiosos.