La JEP informó en un comunicado que víctimas acreditadas en el Subcaso Antioquia del Caso 08 presentarán observaciones a las versiones rendidas por comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en relación con los crímenes presuntamente cometidos por integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares en las comunas 13 y 7, y en zonas aledañas de Medellín, entre 2001 y 2003.

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“La audiencia de observaciones se realizará los días 7 y 8 de mayo en el Museo Casa de la Memoria de Medellín y será presidida por los magistrados Óscar Parra Vera y Gustavo Salazar Arbeláez. En este escenario, mediante vocerías y sus representantes, 151 víctimas individuales y 11 colectivos acreditados podrán hacer comentarios y preguntas sobre lo dicho por los comparecientes en las versiones rendidas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad”, se lee.

JEP

El tribunal de paz indicó que en el Subcaso Antioquia se ha escuchado en versiones voluntarias a 72 comparecientes, entre 2023 y 2026. El material recogido en estas diligencias ha sido puesto en conocimiento de las víctimas para su análisis. Además, ha realizado 84 diligencias testimoniales, que incluyen testimonios de víctimas, declaraciones juradas de exintegrantes de grupos paramilitares, y funcionarios públicos; asimismo, ha realizado 42 inspecciones judiciales.

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La Sala de Reconocimiento de Verdad ha documentado la puesta en marcha de 38 operaciones militares y policiales entre 2001 y 2003. Entre ellas se destacan la Operación Metro, del 7 de mayo de 2002; la Operación Mariscal, del 21 de mayo de 2002; y la Operación Orión, llevada a cabo en octubre de 2002.

“En el marco de estos hechos, la sala investiga la posible comisión de crímenes por parte de integrantes del Ejército Nacional, la Policía, otros agentes del Estado y la presunta asociación con estructuras paramilitares, las cuales, de acuerdo con información acopiada por la JEP, lograron consolidar su poder armado en la Comuna 13”, indica la entidad.

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