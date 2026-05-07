El ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, fue absuelto en las últimas horas por parte de la jueza 50 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, tras seis años de proceso tras haberse hallado un laboratorio de procesamiento de cocaína en su finca en Guasca, Cundinamarca.

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La togada advirtió que la Fiscalía no logró demostrar que el diplomático hubiera destruido pruebas relacionadas con el laboratorio de narcotráfico hallado en su propiedad en abril de 2020.

Esto porque el ente de investigación penal había afirmado que Sanclemente podría haber tenido participación en la supuesta obstrucción del proceso.

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Además, el despacho asevera que que no existen elementos que vinculen de manera directa al exfuncionario con el laboratorio de procesar cocaína.

Iván Cancino, abogado de Sanclemente, saludó que “después de seis años de lucha, hoy tenemos sentido del fallo absolutorio en favor de Fernando Sanclemente Álzate. (...) Probó más la defensa: (...) no participó de ningún laboratorio y no destruyó ninguna prueba”.