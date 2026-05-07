Los días 25 y 26 de mayo se dará otro paso en el proceso de extradición de Zulma Guzmá Castro a Colombia. Una comisión designada por la defensa de la mujer visitará esos días las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, con el propósito de inspeccionar que el recinto cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

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Se conoció que la delegación verificará que en la cárcel mencionada se garantice la integridad física de las reclusas, pues forma parte de los requisitos para la extradición por parte del sistema judicial de Reino Unido. Se buscará que se pueda certificar las condiciones adecuadas de reclusión y la ausencia de riesgos de maltrato.

La solicitud se dio luego de una carta enviada por María Milena Méndez, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Justicia, que la trasladó mediante un correo a Michael Omo, fiscal especializado de la Unidad de Extradición del Servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido de Gran Bretaña.

“El Fiscal Omo señaló que, como resultado de una solicitud formulada por la defensa de la mencionada ciudadana, relacionada con su estado de salud mental, se solicita autorización para que los doctores Alan Mitchell y Bradley Hillier realicen una inspección penitenciaria y una evaluación del área de psiquiatría del establecimiento de reclusión en Colombia, los días 25 y 26 de mayo de 2026”, se lee en la carta.

En el proceso, se informó que, por solicitud de la defensa de Guzmán Castro, se pidió que los doctores mencionados realicen una inspección penitenciaria y una evaluación específica del área de psiquiatría del establecimiento, esto relacionado con el actual estado de salud mental de la mujer.

Hay que recordar que Zulma Guzmán se encuentra recluida en la prisión HMP Bronzefield, una cárcel de alta seguridad para mujeres ubicada en el condado de Surrey, cerca de Londres, Inglaterra. A ese sitio fue trasladada desde el Hospital de Salud Mental St Charles en Notting Hill, donde estuvo bajo custodia tras ser rescatada del río Támesis en diciembre de 2025.

Es preciso acotar que la mujer es solicitada en la justicia colombiana acusada del envenenamiento de dos menores de edad, a quienes supuestamente les envió frambuesas contaminadas con talio a través de un domiciliario. Las dos menores de edad consumieron el producto y murieron días después.