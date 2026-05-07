El Ejército Nacional denunció en la tarde de este miércoles 6 de mayo una asonada contra varios de sus miembros, así como de la Policía Nacional, en medio de una operación militar contra la minería ilegal en el corregimiento Santiago Pérez, en el municipio de Ataco, sur del Tolima.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la institución castrense, el operativo era desarrollado por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales de la División de Aviación Asalto Aéreo, en el marco de la ofensiva contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

En medio de las acciones militares, un grupo de personas obstruyó el trabajo de los soldados y comenzaron a agredirlos.

“Algunos civiles agredieron con piedras a las tropas y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional”, aseguró el Ejército y añadió que este ataque puso en riesgo “la integridad de los uniformados y afectando la acción legítima de las autoridades”.

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Según ‘Caracol Radio’, los miembros de la fuerza pública tenían como objetivo “neutralizar” un punto de extracción ilegal de oro. Sin embargo, al llegar al corregimiento Santiago Pérez un grupo de mineros se puso violento y atacó a los uniformados para que no realizaran la operación.

Los soldados tuvieron que resguardarse en la estación de Policía del corregimiento ante los intentos de linchamiento, según el citado medio.

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El Ejército Nacional rechazó de manera enérgica “estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”.