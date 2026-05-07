El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, firmó este miércoles 6 de mayo el acta de inicio del convenio con el Ministerio de Vivienda para avanzar en el proceso de construcción de las primeras 464 viviendas destinadas a las familias damnificadas por la emergencia invernal que afectó a la ciudad en el mes de febrero.

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El acuerdo representa un paso fundamental dentro del plan maestro que impulsa la administración municipal.

“Hoy damos un paso muy importante con este convenio que realizamos con el Ministerio de Vivienda para iniciar todo el proceso de construcción de las viviendas para nuestros damnificados. Estamos hablando de las primeras 464 viviendas que comenzarán a materializar este gran proyecto de ciudad”, expresó el alcalde.

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Alcaldía de Montería

El convenio contempla un trabajo articulado entre el Gobierno nacional y el municipio de Montería, en el que ambos aportarán recursos y capacidades para garantizar el éxito del proyecto. El Ministerio aporta las viviendas y el municipio realizará toda la inversión en urbanismo que incluye vías, redes y el componente necesario para que las familias puedan vivir en condiciones dignas.

“Vamos a desarrollar un trabajo social muy importante, acompañado de un modelo de gobernanza para que este proyecto funcione correctamente. No se trata solamente de construir casas; estamos hablando de construir comunidad y generar oportunidades para las familias”, puntualizó el alcalde Hugo Kerguelén García.