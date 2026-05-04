“Báilame un porro María Varilla, un son alegre María Varilla”. Esta frase del “himno de Córdoba” sonó la noche del sábado en todas las subregiones del departamento en el marco del Gran Fandango Departamental que fue convocado por la gobernación de Córdoba y que logró unir a los municipios. Esta iniciativa, que se tomó las plazas públicas, puso a bailar a cientos de cordobeses a través de la música que define nuestras raíces: el porro.

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Bajo la premisa de salvaguardar el patrimonio inmaterial de la región, el evento se desarrolló de manera simultánea en todas las subregiones, permitiendo que desde la zona costanera, sabanas, el medio, bajo y alto Sinú hasta el San Jorge, se escucharan al unísono los clarinetes, trompetas y bombardinos de las bandas tradicionales que hacen parte de la identidad cordobesa y Caribe.

gobernación de Córdoba/Cortesía

“Así suena lo que somos, 30 municipios, una sola voz, todos unidos a partir de la música locales, de nuestras bandas de viento, estamos muy contentos porque Córdoba está vibrando, a partir de la iniciativa del Gran Fandango Departamental, porque ya huele a Feria ganadera y qué mejor que celebrarlo con nuestras bandas locales”, expresó William Puche, secretario de Cultura de la gobernación de Córdoba, quien estuvo acompañando la jornada en Montería.

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El departamento logró una articulación donde cada alcaldía se sumó para coordinar este despliegue artístico. Los municipios participaron activamente, movilizando a bandas de viento locales, que interpretaron de forma sincronizada el repertorio tradicional, grupos de danza de parejas bailadoras engalanaron las plazas con el ondear de las faldas y el encendido de las velas y la comunidad en general, familias enteras salieron a las calles para vivir una festividad en paz, ratificando que la cultura es el principal vehículo de unión en el territorio.

gobernación de Córdoba/Cortesía

Este Gran Fandango Departamental no solo fue una muestra de talento, sino el preámbulo ideal para lo que será la 64.ª Feria Nacional e Internacional de la Ganadería. La respuesta de la ciudadanía demuestra que Córdoba está lista para recibir a propios y visitantes en las festividades de junio, con el espíritu folclórico más vivo que nunca.

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“Una dama fiestera, bonita, india y alegre, era María Varilla. Era morena clara y también risueña señores, era María Varilla”. Así es Córdoba.