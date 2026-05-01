El sorteo de MiLoto de este jueves entregó un nuevo premio. El afortunado ganador cayó en el departamento de Córdoba, siendo la segunda vez que se lo gana un cordobés.

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El sorteo No. 0528 de MiLoto generó los números ganadores de 13, 20, 32, 35 y 36, y el ganador se llevó $450 millones.

En total, este sorteo dejó 10.941 ganadores en todo el país, entregando más de $545 millones en premios.

De acuerdo a lo difundido por Baloto, entre el 20 de octubre de 2023 y el 26 de abril de 2026, MiLoto ha pagado más de $48.994 millones en premios, equivalentes a 2.786.895 premios entregados desde su lanzamiento. En el mismo periodo el juego ha transferido más de $20.803 millones al sistema de salud del país.

Hay que recordar que MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

MiLoto es una lotería que pertenece a Baloto, y que realiza sorteos los días lunes, miércoles, jueves y viernes, con un acumulado que empieza en 120 millones de pesos y va sumando 30 millones cada vez que no haya ganador.

Para participar, los jugadores pueden elegir sus números seleccionándolos manualmente entre el 1 y el 39, o hacerlo de manera automática. La idea es acertar los cinco números, pero además MiLoto premia por aproximación, ofreciendo premios por acertar dos, tres o cuatro números.