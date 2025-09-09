Cayó MiLoto. Los afortunados esta vez están en la costa norte de Colombia. Hubo un ganador en Cartagena y otro en Santa Marta. Cada uno se ganó $400 millones.

La red de Baloto informó que los ganadores lograron acertar las balotas 13, 26, 31 y 34 y que compraron sus tiquetes bajo la modalidad automática en la red comercial aliada superGIROS en ambas ciudades.

Es la tercera ocasión en que MiLoto cae en Cartagena, mientras que en Santa Marta es la primera vez.

En total, el sorteo 0394 de MiLoto entregó más de $916 millones en premios en sus diferentes categorías y a partir de este martes inicia con un acumulado de $120 millones.

MiLoto ha entregado más de $30.881 millones en premios y ha destinado $13.864 millones al sistema de salud de los colombianos desde el inicio de la concesión de Operador Nacional de Juegos en mayo de 2022.

Hay que recordar que MiLoto se puede comprar desde el celular o computador accediendo a la página web oficial - baloto.com. Para reclamar los acumulados deben comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar las demás condiciones en Baloto.com.