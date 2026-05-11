Este 31 de mayo, los colombianos estamos llamados a tomar una decisión que va más allá de elegir un presidente: se trata de reafirmar la esencia misma de nuestra democracia. La primera vuelta no es un escenario para el cálculo, ni para ceder ante presiones o temores, sino el espacio legítimo donde cada ciudadano debe expresarse con libertad y votar por convicción. Elegir condicionados es renunciar a ese derecho; votar con independencia, en cambio, es fortalecer la legitimidad del sistema.

Las circunstancias actuales no admiten improvisaciones, Colombia requiere un líder íntegro, bien formado y con resultados comprobables en la gestión pública.

El sistema de dos vueltas electorales, consagrado en la constitución de 1991, tenía como objetivos: mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones, poner fin a la condición pétrea del bipartidismo, buscando que los ciudadanos pudieran escoger entre varias opciones o partidos, igualmente hacer mas competitivo el proceso electoral y fortalecer la legitimidad y gobernabilidad de quien resulte elegido.

No puede olvidarse que ese rediseño institucional se dio en medio de una de las etapas más violentas de nuestra historia. El país fue testigo de la eliminación sistemática de líderes políticos y sociales, en un contexto donde la convergencia entre el narcotráfico, el paramilitarismo y algunos sectores estatales afectaron gravemente la institucionalidad. Miles de víctimas reconocidas y anónimas, nos recuerdan el alto costo que ha tenido la defensa de la democracia en Colombia.

La Constitución del 91 no solo redefinió las reglas del juego; abrió el camino hacia una democracia más incluyente, plural y participativa. La primera vuelta electoral es, precisamente, la máxima expresión de ese espíritu: el momento en el que cada ciudadano puede votar sin cálculos, sin presiones y sin renuncias, por la opción que realmente interpreta su visión de país.

Por ello, la existencia de múltiples candidaturas no debe entenderse como un problema, sino como una evidencia de pluralismo. Pretender reducirla mediante el miedo o el voto estratégico en primera vuelta es, en la práctica, restringir la libertad del elector.

La segunda vuelta, por su parte, cumple una función igualmente esencial: construir mayorías, generar acuerdos e integrar visiones. Es allí donde los candidatos deben ampliar sus propuestas, dialogar con otros sectores y ofrecer un proyecto de país más representativo. Desconocer este equilibrio o pretender eliminarlo implica debilitar uno de los pilares de la legitimidad democrática.

Resulta preocupante que desde algunos sectores se promuevan narrativas basadas en el miedo o la urgencia de definir la elección en una sola vuelta. Ese enfoque no solo distorsiona el sentido del sistema electoral, sino que limita la libertad ciudadana en el momento más decisivo: aquel en el que cada voto debería ser una expresión auténtica de convicción.

El próximo presidente deberá enfrentar retos complejos: reducir la pobreza y la desigualdad, recuperar la sostenibilidad del sistema de salud, restablecer la seguridad frente a las economías ilegales, combatir la corrupción, reactivar la economía, cerrar brechas educativas y atender la crisis ambiental. A ello se suma un desafío transversal: reconstruir la confianza y reducir la polarización que hoy fragmenta al país.

En ese contexto, la tentación de buscar “salvadores” o de votar bajo presión solo contribuye a debilitar las bases de la democracia. Ningún liderazgo, por sólido que sea, puede sustituir la responsabilidad ciudadana de elegir con criterio propio.

La democracia no se defiende en discursos ni en consignas: se defiende en las urnas, con decisiones libres y conscientes. La primera vuelta es el momento de expresar lo que realmente somos como sociedad, no lo que otros quieren que seamos.

Renunciar a votar por convicción es ceder ante el miedo. Y cuando el miedo define el voto, lo que está en juego no es solo una elección: es la calidad misma de la democracia.

@BillyHe42512041