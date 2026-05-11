En 2019, el gobierno Duque le devolvió a FEDEGAN la administración parafiscalidad, después de que, en 2016, Santos se la arrebatara con motivaciones políticas. En esos tres años no solo se perdió el estatus de país libre de fiebre aftosa, recuperado en 2020, sino que se dio un aumento del hato que reñía con los índices de natalidad.

Los resultados del Ciclo I de vacunación 2019 revelaron hallazgos, sobre en la frontera, que denuncié en su momento, de predios con aumentos de más de 1.000 animales frente al ciclo anterior y fincas nuevas con altos inventarios. No sé de las investigaciones, pero la ilegalidad promovida por el Estado permitió el ingreso de 6 millones de animales de contrabando, negocio de unos 3.200 millones de dólares.

Así empezaron los entuertos de la trazabilidad, un sistema de control sanitario que registra, principalmente, el nacimiento, vacunación, movilización y muerte de un animal; entuertos que intentamos enmendar con el ICA, Minagricultura y FEDEGAN, después del “desguace” del sistema en el gobierno Santos, que permitió, además, el aumento del sacrificio clandestino, también por el cierre masivo de plantas por el INVIMA.

¿Por qué no opera la trazabilidad, hoy con más recursos tecnológicos, incluida la IA? La respuesta puede estar en que, además del control sanitario, sirve a la lucha contra el contrabando, abigeato, movilización y sacrificio ilegal de ganado, actividades asociadas al lavado de activos que rondan los 18 billones anuales.

Dos precisiones: La trazabilidad es competencia del ICA, aunque antes de los atropellos de Santos podía delegarse, como sucedió en 2002, cuando FEDEGÁN desarrolló el primer SINIGAN y lo administró con éxito, al igual que la expedición de Guías de Movilización, hasta 2013, cuando los convenios fueron rescindidos.

Por mandato legal, FEDEGÁN opera los ciclos semestrales de vacunación contra Fiebre Aftosa, hoy con coberturas del 99% a partir de poblaciones marco establecidas por el ICA, y una confiabilidad que le permite ser proveedor certificado de información al DANE sobre inventario bovino.

Finalmente, aprecio la honestidad de la gerente del ICA, Paula Andrea Cepeda, al reconocer las inconsistencias de información reveladas por la FM, a partir de la filtración de un informe interno. Aprecio también el reconocimiento de las dificultades iniciales de la nueva plataforma, SINIGAN 6, que han causado molestia entre ganaderos, plantas de sacrificio, subastas y otros eslabones de la cadena.

Pero aprecio y me sumo, sobre todo, al honesto compromiso por superar dificultades y recuperar la confianza en la información, pues la trazabilidad sigue siendo una necesidad y un reto para la modernización ganadera.

@jflafaurie