A través de la Asociación Anei, que en lengua arhuaca significa ‘delicioso’, 800 familias de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa), y comunidades campesinas, durante 30 años han exportado café y cacao al mundo. Actualmente el café cosechado en jurisdicción del Cesar y La Guajira han llegado a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.

De acuerdo, con Jorge Páez Izquierdo, director general de relaciones internacionales, de Anei, para esta cosecha que está próxima por iniciar tienen una proyección de producir y exportar 3.000 kilos de café, superando los 2.500 kilos del año pasado.

“Estamos cumpliendo 30 años de historia y de progreso para nuestras comunidades y la proyección es seguir llevando más desarrollo a las familias de la región y del territorio. Para esta cosecha esperamos unos precios muy buenos y una excelente producción porque hemos venido renovando nuestros cultivos y se esperan alrededor de 3.000 de kilos de café. El café de la Sierra Nevada se caracteriza por ser muy suave, que gusta mucho a los asiáticos en especial, y tiene muchas notas que lo hacen distintivo a otras regiones del país”, destacó Páez Izquierdo.

Añadió que en general las comunidades tenemos 10.000 hectáreas sembradas.

Por su parte, Aurora Izquierdo, fundadora y directora de Asoanei, se mostró entusiasta en el aniversario de la asociación, destacando que son 30 años de mucha satisfacción porque es el poder compartir con todas las comunidades y estar juntos alrededor del café para trabajar y construir en armonía con la naturaleza.

“El cultivo del café ha traído un total desarrollo como el empoderamiento de la mujer y los jóvenes dando oportunidades. Nuestro café se va a los diferentes países a través de una relación bien construida para que sea sostenible en el tiempo y eso hemos tenido en todos estos años de historia”, puntualizó Aurora Izquierdo.

Por ahora las cosechas están próximas a iniciarse en cuanto a la recolección y posterior comercialización.