Los enfrentamientos entre estructuras criminales que operan en el Magdalena se cobraron dos nuevas víctimas fatales y dejaron a otras dos personas heridas luego de un espantoso suceso que se cometió en la noche de este sábado 6 de septiembre en la fiesta de cumpleaños de un niño de nueve años, en el corregimiento de Sevillano, perteneciente al municipio de Ciénaga.

La Policía del Magdalena y la Seccional de Fiscalía de este departamento, en la información recabada, establecieron que seis sujetos a bordo de tres motocicletas llegaron hacia las 8:20 de la noche a una vivienda donde estaban reunidos un grupo de adultos y uno de niños por el festejo.

En ese momento, tres de los ocupantes de los vehículos entraron violentamente al lugar y abrieron fuego contra los adultos.

En la acción resultaron muertos Danilo Fidel Carrillo Pabón, de 45 años y comerciante de ganado de oficio, y Ricardo José Montenegro Alemán, de 38 años, padre del niño cumplimentado.

Entretanto, Leider Maldonado Arellano, de 48 años, y Esneider Alfonso Carrillo Peña, de 58, resultaron heridos y fueron trasladados a la Policlínica de Ciénaga.

Luego de cometer el ataque, los criminales volvieron a los vehículos conducidos por cómplices y se dieron a la fuga.

Testigos manifestaron a las autoridades que las víctimas eran personas dedicadas al trabajo de campo, no tenían amenazas, ni problemas personales, por lo que no asociaron el ataque con algún móvil.

Hay que señalar que el corregimiento de Sevillano y otras jurisdicciones de Ciénaga hoy están en disputa entre miembros de los GDO Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Pachenca con el Clan del Golfo.