La mañana de este sábado 9 de mayo estuvo marcada por una tragedia en el municipio de Santo Tomás, esto luego de que un hombre perdiera la vida en un accidente de tránsito registrado sobre la vía Oriental.

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La víctima fue identificada como Santander Lara Fontalvo, pescador de oficio, quien residía en el barrio Roble Amarillo de Santo Tomás y era oriundo del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Remolino, Magdalena.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre se desplazaba en una bicicleta en sentido Santo Tomás–Sabanagrande cuando fue arrollado por un vehículo a la altura del restaurante Jhonny Parrilla.

Testigos aseguraron que el automotor, cuyo conductor huyó del lugar tras el impacto, arrastró a la víctima por más de 40 metros antes de dejar su cuerpo tendido sobre la carretera, donde murió de manera inmediata debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el lugar llegaron agentes de tránsito y funcionarios judiciales para adelantar la inspección técnica del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar al responsable de este fatal accidente.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y revisión de cámaras de seguridad cercanas para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.