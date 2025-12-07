Un fatal accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo 7 de diciembre en el kilómetro 38 de la vía Oriental, jurisdicción del municipio de Ponedera, Atlántico.

Leer más: Cae hombre con 60 botellas de licor adulterado en operativo en Sabanagrande

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía del Atlántico, un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, perdió la vida luego de ser arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

El hecho ocurrió a eso de las 5:00 a. m., cuando el vehículo –del que no se tienen características debido a la huida del responsable– transitaba en sentido Barranquilla–Calamar.

Según la información conocida por EL HERALDO, el peatón se encontraba sobre la calzada y fue impactado de manera violenta, quedando tendido en el pavimento, hasta que su cuerpo quedó desmembrado por el paso de otros automotores que circulaban por la carretera.

La víctima vestía camisa azul clara y un pantalón jean azul oscuro.

En cuanto al fatídico siniestro, las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el peatón habría intentado cruzar la carretera sin observar ambos lados, lo que habría originado el mortal accidente.

Tras el impacto, el conductor involucrado abandonó el lugar sin prestar ayuda ni reportar la emergencia, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Uniformados de la Policía de Tránsito realizan la recolección de evidencias y verifican cámaras del sector con el fin de ubicar al responsable.