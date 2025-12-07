En medio de los controles que adelanta la Policía Nacional para frenar la comercialización de licor adulterado durante las fiestas de fin de año, las autoridades del Departamento del Atlántico capturaron en flagrancia a un hombre de 48 años y decomisaron 60 botellas que iban a ser distribuidas en establecimientos comerciales de la región.

El operativo se realizó en la vía Oriental, a la altura del kilómetro 64, en jurisdicción de Sabanagrande, donde uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales detuvieron un bus de servicio público para una diligencia de registro y control. Durante la inspección, los policías ubicaron en el equipaje del capturado tres cajas de cartón que contenían botellas de licor de procedencia irregular.

Según el reporte oficial, algunas de las botellas presentaban partículas de suciedad visibles flotando en el contenido, una señal evidente de adulteración.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante de la Policía del Atlántico, explicó que quienes se dedican a esta actividad ilícita suelen mezclar alcohol metílico o 2 propanol ambas sustancias altamente tóxicas para el consumo humano con otros compuestos químicos de bajo costo. Asimismo, indicó que las botellas utilizadas son recicladas o recolectadas de la basura para simular productos originales.

El hombre detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de corrupción de alimentos e imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones durante esta temporada, comprar licor únicamente en sitios de confianza y revisar cuidadosamente la presentación de las botellas, la estampilla de seguridad y la apariencia del contenido.

La Policía resaltó la importancia de denunciar cualquier actividad relacionada con la fabricación, distribución o almacenamiento de licor adulterado a través de la línea 123 o ante el cuadrante más cercano.