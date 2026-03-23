En el municipio de Malambo fue capturado en las últimas horas Ángel Antonio De Alba González, un joven de 25 años y conocido con el alias de ‘Angelito’, investigado por la Seccional Atlántico de la Fiscalía por un grave caso de violencia contra un menor de edad a quien, según las pesquisas, le amputaron tres dedos de la mano por negarse a entrar a una estructura criminal.

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EL HERALDO conoció que la investigación contra el joven empezó en marzo del año anterior, específicamente el lunes 3 de marzo, cuando el menor de edad resultó agredido, al parecer, por el hoy capturado.

Minuciosamente, el ente investigador empezó con la recolección de elementos materiales probatorios hasta que se obtuvo la orden de captura contra De Alba González, emanada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Malambo.

En ese sentido, al capturado le serán imputados los delitos de lesiones personales, deformidad y perturbación funcional, dentro del proceso judicial que hoy enfrenta.

Este caso del menor de edad amputado se descubre en medio de una alerta que existe sobre la permanente vinculación de niños y adolescentes en estructuras criminales que hoy operan en el departamento del Atlántico.

Jóvenes y niños terminan siendo ‘presas fáciles’ de organizaciones delincuenciales para extorsionar, cometer homicidios y expender droga, en una dinámica que combina reclutamiento, entrenamiento y control de las conocidas estructuras ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, según denuncias de autoridades y órganos de control.

La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 022 del 2023 para el área metropolitana de Barranquilla identificó el uso y utilización de niños y niñas a partir de los nueve años de edad.

Las principales actividades en las que son usados y utilizados están relacionadas con tareas de vigilancia y el rol de informantes, microtráfico, transporte de sustancias ilícitas y armas; inducción al reclutamiento, hurtos y sicariato. En la Alerta también se identificaron casos relacionados con la explotación sexual, especialmente en niños, niñas y adolescentes en situación de calle o migrantes.

Por otro lado, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, del Distrito Judicial de Barranquilla guarda registros entre 2021 y 2024 sobre las aprehensiones de menores y los diez delitos con mayor incidencia.

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Porte ilegal de arma de fuego sin dudas el que más registros tuvo con 717 menores aprehendidos entre 2021 y 2024 en Barranquilla; hurto 414 aprehensiones; hurto calificado 169 aprehensiones; lesiones personales 93 aprehensiones; actos sexuales con menor de 14 años 88 aprehensiones; tráfico de estupefaciente 81 aprehensiones; acceso carnal abusivo con menor de 14 años 76 aprehensiones; homicidio 60 aprehensiones; violencia intrafamiliar 58 aprehensiones, y extorsión 43 aprehensiones.