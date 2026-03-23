Como Daniel Eduardo Montes Romero, de 29 años, fue identificado el hombre asesinado en la noche del pasado domingo 22 de marzo en el barrio Ciudad Camelot, en el municipio de Soledad.

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De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, el hecho se registró en la carrera 7 C con calle 65B, donde la víctima se encontraba en vía pública, al parecer consumiendo licor, cuando un sujeto que se movilizaba a pie le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Según una fuente judicial de EL HERALDO, el hombre se desempeñaba como trabajador independiente en actividades de cobradiario y no registraba anotaciones judiciales.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras avanzan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.