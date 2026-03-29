En el marco de la estrategia institucional ‘Semana Santa Segura’, la Policía Nacional intensificó los operativos de control y prevención en el municipio de Puerto Colombia, con el objetivo de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana durante esta temporada.

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Los planes se desarrollan en sectores como Brisas del Puerto, Altos de los Girasoles, Villa Caracas y el área conocida como ‘El Congelador’, donde uniformados adelantan registros a personas, verificación de antecedentes y controles a vehículos y motocicletas.

Estas acciones están orientadas a contrarrestar delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto a residencias, el tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas de fuego, especialmente ante el incremento de visitantes durante la Semana Mayor.

Para ello, la institución dispuso un componente humano y tecnológico que permite cubrir puntos estratégicos del municipio, en articulación con la Alcaldía, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que estos operativos hacen parte de una ofensiva institucional para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, e invitó a la comunidad a acatar las recomendaciones de seguridad.

Entre las principales recomendaciones, las autoridades destacan asegurar viviendas antes de salir, evitar divulgar ausencias en redes sociales y no involucrarse en riñas o situaciones de intolerancia.

La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, el GAULA 165 y la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.