Un nuevo hecho ha generado conmoción entre los habitantes del municipio de Soledad en la mañana de este domingo 29 de marzo, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un lote baldío.

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El cadáver fue encontrado en un terreno enmontado ubicado frente al Sao Hipódromo, en jurisdicción de este municipio del Atlántico.

De acuerdo con versiones preliminares entregadas por testigos, el occiso se encontraba semidesnudo y únicamente vestía ropa interior.

Hasta el lugar llegaron unidades forenses de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y acordonaron la zona para adelantar las primeras labores investigativas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal, donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para establecer la identidad de la víctima y las causas de su muerte.

Entretanto, las autoridades avanzan en la recolección de información que permita esclarecer este hecho.