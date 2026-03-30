Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del pasado domingo 29 de marzo en la urbanización Alameda del Rio, en Barranquilla donde un hombre fue asesinado a bala.

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La víctima fue identificada como Jesid Ángel Monsalvo de Alva, de 29 años, quien de acuerdo con un reporte de las autoridades, se encontraba en compañía de su hermano en la carrera 42 con calle 114, cuando en ese momento fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Según las primeras versiones, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte inmediata.

Las autoridades indicaron que el occiso registraba cuatro anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de porte ilegal de armas, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, se conoció que en el año 2020 habría sido integrante del grupo delincuencial ‘Costeños–Rastrojos’, bajo el mando de alias La Máquina del Mal.

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Cabe señalar que el 24 de mayo del 2023, la Policía reportó la captura de Jesid Monsalvo de Alva junto a otro hombre como presuntos integrantes de la ya mencionada organización, bajo el mando de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.