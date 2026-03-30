Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este domingo 29 de marzo en el barrio Evaristo Sourdis, en Barranquilla, donde un hombre fue asesinado a bala mientras realizaba labores cotidianas.

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La víctima fue identificada como José Manuel Dearmas Torres, de 31 años, quien, según el reporte de las autoridades, se encontraba lavando una motocicleta en la calle 98 con carrera 9D, cuando fue abordado por un sujeto que desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

El hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información preliminar, Dearmas Torres presuntamente se dedicaría al tráfico de estupefacientes en el sector.

Asimismo, se conoció que en la zona tendría injerencia el grupo delincuencial ‘Los Costeños’, donde estaría ubicada una caleta conocida como ‘La Colita’.

En medio del dolor, la madre de la víctima pidió justicia por lo ocurrido. “Le pido a las autoridades justicia por mi hijo. Él no se metía con nadie, era mucho consumidor, pero no se metía con nadie”, expresó.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable de este hecho.