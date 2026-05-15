En salud, por parecer un barril sin fondo, el gasto sube, pero la plata no alcanza. Colombia gasta 7.2% del PIB en salud unos USD 1 877 per cápita en salud, cifra menor que el promedio de la OCDE de, USD

5967 (USD PPA. En 2023 el sistema movió $106 billones. La distribución de los recursos es de 60% en eventos de alto costo - cáncer, diálisis, UCI, medicamentos huérfanos. Un solo paciente en UCI, durante 30 días consume, $80-120 millones. Con 2-3 casos así, una ESE pequeña puede quebrar y, más rápido si no se le paga a tiempo.

Existe una demanda infinita que parece ser infinita frente a una oferta finita, por falta del mal manejo de la vigilancia epidemiológica y de la salud pública. Con una cobertura aparente del 99% desde 2012, pero irresponsable, porque significa que 51 millones de personas pueden exigir todo lo que esté en el Plan Básico de Salud, sin copagos altos que, frenen su uso.

El resultado, toda atención se vuelve urgencias, con centros de emergencia llenos de pacientes con gripas, especialistas colapsados, cirugías electivas con espera de 6 meses. “No hay camas para tanta gente”.

La deuda estructural, aunque difícil de confirmar, muestra que las EPS, les deben a las clínicas alrededor de $30 billones. Las clínicas no pagan a sus proveedores, los proveedores no dan insumos, y el paciente paga el pato. El dinero entra, pero se demora o se queda en el camino.

Población que envejece rápido cuando en el 2005, el 6.3% tenía >65 años, en 2024 es 10.5, un paciente de 70 años, puede generar 8-10 veces más gasto que uno de 30 años. La población no nos ayuda y tiende a aumentar la tercera edad.

Donde sí se ve plata que no se pierde, mejoría aparentemente de la Vacunación. Colombia tiene 90% de cubrimiento en esquema básico. Costo bajo, impacto alto.

Barranquilla es ejemplo. Mortalidad infantil: Bajó de 25 por 1000 en 2005 a 12 por 1000 en 2023. VIH, TB, malaria: aparentemente controlados con programas verticales, aunque en crecimiento, Infectología, sí sirve cuando hay plata bien dirigida.

Las comparaciones duelen, Chile gasta similar 9% del PIB, pero tiene 3.2 médicos/1000 hab y listas de espera más cortas. Colombia tiene más médicos per cápita que México, pero peor distribución. El 60% están en Bogotá, Medellín, Cali. En Santa Marta toca esperar 4 meses para cita por reumatología.

El gasto de bolsillo sigue aumentando. Cobran salud por nómina, pero cuando te enfermas te dicen “no hay cita”. Te autorizan un medicamento en 15 días y el dolor no espera. La plata se va en corrupción, nóminas paralelas, etc.

El negocio es tan bueno que sigue creciendo, sin que se mejoren las condiciones de los trabajadores sanitarios. Otro punto en contra, es que la salud pretende consumir plata infinita y no la hay.

El sistema está diseñado para atención individual, episódica y curativa, cuando el 70% de la carga hoy es crónica, geriátrica y preventiva.

Debemos disminuir intermediarios y cobros, que desconocen a los hacedores de la salud, La empresa privada debe apoyar a una organización tecnificada, digitalizada e interoperable. De no hacerlo así, el barril sin fondo, se quedará, sin nada para dar.

@49villanueva