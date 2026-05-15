El panorama habitacional en Colombia, analizado a la luz de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2025, presenta un diagnóstico que invita a la reflexión técnica y a la acción coordinada entre los distintos sectores del país.

Según las cifras del DANE, el 25,6% de los hogares colombianos se encuentra en situación de déficit habitacional, una cifra que revela la magnitud del reto pendiente.

Si bien se han realizado esfuerzos institucionales notables, la realidad estadística muestra una disparidad marcada entre las zonas urbanas, con una incidencia del 16,5%, y las áreas rurales, donde la cifra alcanza un considerable 58,6%.

Esta brecha territorial sugiere que, por cada 100 hogares en las ciudades, 17 presentan carencias, mientras que en el campo la proporción sube a casi 60 de cada 100.

Al observar la tendencia de los últimos seis años, se percibe que el ritmo de reducción del déficit no ha logrado superar la velocidad de formación de nuevos hogares, lo que indica que las políticas actuales requieren un ajuste en su capacidad de ejecución.

El análisis detallado revela que gran parte del problema es cualitativo. Por ejemplo, el 10% de los hogares experimenta hacinamiento, pero al ser de tipo mitigable, representa una oportunidad para intervenir mediante la ampliación de espacios existentes.

No obstante, persiste una deuda histórica en el acceso a servicios básicos como el alcantarillado, una carencia que sigue siendo la deficiencia predominante en el país y que se intensifica aún más en la región Caribe.

En cuanto al déficit cuantitativo, que afecta al 6,3% de los hogares, el reto es estructural, especialmente donde predominan paredes de materiales provisionales o de desecho que ponen en riesgo la estabilidad de la vivienda. Esta vulnerabilidad se acentúa en hogares con jefaturas étnicas, comunidades campesinas y población migrante.

Ante la proximidad de un nuevo periodo gubernamental, es fundamental avanzar en líneas estratégicas que prioricen la inversión en saneamiento básico y saneen la infraestructura de servicios.

Asimismo, se requiere potenciar esquemas de subsidios que faciliten el cierre financiero para vivienda nueva y programas que financien mejoras estructurales y ampliaciones. Uno de los objetivos del próximo gobierno debe ser consolidar un hábitat digno que actúe como motor de movilidad social y equidad para todos los colombianos.