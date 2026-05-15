Durante años se ha repetido, con una seguridad casi infantil, que el tamaño importa. La frase suele decirse en voz baja, entre la picardía y la burla. Sirve para medir lo que no siempre se comprende, para exagerar lo que no siempre cuenta y para esconder inseguridades bajo una falsa idea de fuerza.

La cultura popular convirtió esa creencia en un dogma vulgar. Nos hizo pensar que la admiración, el deseo, la satisfacción o incluso el valor de una persona dependen de una dimensión visible, de una señal externa que supuestamente resume potencia, superioridad o éxito. Pero esa mirada empobrece lo humano: reduce la dignidad a una medida equivocada.

Sí, el tamaño importa. Pero no el que muchos creen.

Importa el tamaño de la palabra empeñada y la magnitud de las acciones realizadas: haber cumplido lo prometido, haber defendido una posición cuando la realidad se tornó difícil y hostil. En tiempos de apariencias, discursos inflados y biografías maquilladas, es más grande quien no se escondió cuando la casa ardía; quien permaneció, dio la cara y asumió su lugar cuando lo cómodo, era irse lejos.

Importa el tamaño de las virtudes morales: aquellas cualidades humanas que permiten vivir con decencia frente a los otros: honestidad, responsabilidad, justicia, lealtad, gratitud, templanza, compasión y respeto. No son adornos del carácter; son la base de una vida confiable. Una persona moralmente grande no humilla para sentirse importante, no usa el poder para someter, no confunde autoridad con maltrato ni éxito con arrogancia.

Importa el tamaño de la bondad: entender que la vida no se mira solo desde el propio deseo, la propia comodidad o la propia herida. Una persona bondadosa escucha sin aplastar, corrige sin destruir, acompaña sin invadir y respeta al diferente, incluso cuando no comparte sus ideas, sus formas de vivir o su manera de entender el mundo. La fortaleza no consiste en imponerse siempre, sino en saber cuándo ceder, cuidar o guardar silencio.

Importa también el tamaño de los logros demostrables. No los títulos exhibidos como trofeos, sino las obras que dejan huella: estudiar, esforzarse, construir una profesión con disciplina, servir desde el conocimiento, formar a otros con el ejemplo. El mérito verdadero no se grita, se verifica. Y se hace en la forma de lograrlo, no solo en lo alcanzado: sin atropellar, sin destruir, sin convertir a los demás en escalones de la propia vanidad.

Importa el tamaño de la vida familiar y del tejido social que una persona construye. La familia revela cómo tratamos a quienes no nos deben pleitesía, cómo cuidamos a quienes dependen de nosotros, cómo reparamos el daño causado y cómo permanecemos cuando ya no hay aplausos. También nos retrata la gente con la que hemos caminado. “Dime con quién has andado” no es solo una advertencia moralista; puede ser una forma de leer una biografía: qué vínculos se cultivaron, a quiénes se protegió, qué comunidades se fortalecieron, qué confianza se inspiró y qué huella quedó.

Se equivocan quienes creen que el tamaño que importa es el asociado con la biología, el instinto o la fantasía. No es así. Hemos confundido volumen con valor, exhibición con profundidad, vanidad con carácter. El tamaño que de verdad cuenta es el que nos permite ser mejores seres humanos: más responsables, más justos, más capaces de amar, cuidar, aprender, responder y servir.

Todo lo demás, por grande que parezca, puede terminar siendo apenas una pequeña confusión.

@hmbaquero