Que se presente un virus en un barco es algo que no podemos evitar en la actualidad, aunque, en el futuro se esperan avances en sus controles.

Los virus son organismos vivientes con quienes nos tenemos que adaptar y convivir para evitar sus efectos dañinos. Aun cuando los controles actuales han mejorado, seguirá siendo difícil la relación con ellos, si no respetamos y cumplimos las recomendaciones actuales, eficientes, en la mayoría de los casos.

Los virus llegaron primero al mundo que los humanos. El hantavirus se desarrolló inicialmente en animales, principalmente en roedores, ratas o ratones y, posteriormente en humanos, ocasionando en los sitios en donde ha llegado, grandes tragedias por su letalidad o capacidad de matar rápidamente a una persona, afectando todo el organismo con una alteración muy destructiva a nivel pulmonar y renal principalmente, aunque sus síntomas iniciales son parecidos a una gripa, fiebre, dolores musculares, fatiga y rápido deterioro de todo el organismo. Este virus zoonótico, por su transmisión inicial a través de animales, se contagia difícilmente entre personas con alta evolución fatal.

Un paciente, procedente de un reciente viaje a Argentina, ha sido tratado en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ), donde el virus fue aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros casos a bordo del crucero. La transmisión de este tipo de virus es posible entre personas, pero sólo en caso de contacto estrecho, por lo que es poco probable que se produzcan más casos entre humanos. Por informaciones de prensa, el brote ha dejado, tres personas fallecidas y otra en estado grave. El barco fue anclado en Cabo Verde con más de 100 personas en cuarentena, mientras continúan las investigaciones y se coordinan las evacuaciones médicas de los afectados. En los últimos días, ha llegado a las Islas Canarias, con búsqueda simultánea contrarreloj de los pasajeros de un vuelo internacional, en un operativo para identificar a las personas que, viajaron en avión desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo, junto a una mujer que falleció poco después en Sudáfrica.

El brote ha dejado al menos tres personas fallecidas y otra en estado grave. El barco fue anclado en Cabo Verde mientras continúan las investigaciones y se coordinan las evacuaciones médicas de los afectados, en los últimos días ha llegado a las Islas Canarias.

Se establecieron los hantavirus inicialmente en animales, principalmente en roedores y se transmitieron a los humanos por el contacto con orina, heces o saliva de estos animales, o por la inhalación de partículas contaminadas El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores infectados, capaces de provocar enfermedades graves en humanos.

En la actualidad no hay tratamientos curativos ni vacunas en USA o en Europa para el hantavirus, pero si en Asia y Corea, siendo la prevención mediante higiene y control de roedores la principal defensa.