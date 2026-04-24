Una de las herramientas tecnológicas más importantes en los últimos años es la utilización de la Inteligencia artificial, machine learning, o computadores inteligentes y digitalizados. La Universidad Simón Bolívar ha creado el primer programa de doctorado, en Inteligencia Artificial en la Costa Caribe, que cuenta dentro de la universidad con un gran apoyo de las directivas y de los investigadores que, ya desde hace unos años, se han vinculado para completar con un grupo de alta excelencia, el aprendizaje y manejo de la IA. Además, participan activamente la Organización Mundial de la Salud, y otras instituciones nacionales e internacionales como la Universidad de Gamarra en España.

La garantía del doctorado se basa además del alto nivel del cuerpo docente. en la calidad de su organización, la certificación del programa, por parte del Ministerio de Comunicaciones y el reconocimiento de Unisimón, como centro de Excelencia

El rector de Unisimón, José Consuegra Bolívar, dijo “Desde nuestra fundación, estamos preocupados por, promover oportunidades y desarrollo para, cerrar brechas fundamentales en el área de la educación, la investigación científica y el desarrollo de la ciencia, y de esta manera, llegar al territorio de manera plena y, dar oportunidades de alta calidad”.

El doctorado estará dirigido a formar investigadores en sistemas inteligentes, analítica avanzada y tecnologías emergentes, el doctorado recibió el registro calificado del Ministerio de Educación por siete años. La modalidad será presencial en Barranquilla con un plan de estudios de 90 créditos académicos, una duración de tres años y admisión anual de 12 estudiantes. Proyectado a profesionales de ingeniería, ciencias básicas, salud, economía, administración y áreas afines, con experiencia investigativa o interés en IA. El perfil del egresado estará dirigido, a investigadores expertos, en diseñar algoritmos, desarrollar modelos predictivos, liderar proyectos científicos y transferir conocimiento a sectores productivos.

La viceministra de Conocimiento e Innovación, Luisa Fernanda Robayo, manifestó con satisfacción, “Esperamos que, estas tecnologías puedan intervenir las realidades del país, incluyendo alianzas estratégicas con el sector privado, que identifiquen desafíos y se genere apropiación social para las comunidades”.

Una de las fortalezas del doctorado será su vinculación a AudacIA, el centro de investigación en robótica e IA de la universidad reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo equipo ha creado más de 300 soluciones tecnológicas con alrededor de 8 patentes y otras en proceso de evaluación.

Con la creación del doctorado en IA, las investigaciones y el desarrollo de innovaciones, traerán un gran número de soluciones que piden a gritos nuestras comunidades, incluyendo adelantos en educación, salud, y demás desarrollos que, tendremos en los próximos años, con iniciativas propias de nuestra región Caribe.