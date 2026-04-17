Gracias a la gestión del Colegio Medico colombiano, institución presidida por el Profesor y cirujano, Stevenson Marulanda, llega a la provincia de Valledupar y a toda la Región Caribe, los nuevos avances de la cirugía y tecnología robótica aplicados a la salud.

El Colegio Medico colombiano, es en el momento una de las instituciones más serias y comprometidas, no solo con la educación médica, si no también de defender y mejorar los derechos de los médicos, quienes continuamos maltratados por el Estado de Derecho colombiano. Incluye esto, el funcionamiento del sistema de salud creado con base en una baja participación en las decisiones de salud pública del gremio de los médicos, responsables y maltratados en todos sus espacios, no solo en su régimen salarial si no en los condicionamientos para su educación, formación y demás actividades, con responsabilidades de actividades en las que muchas veces no participamos.

Valledupar, en conjunto con su alta producción musical, celebrará su Festival Vallenato del 29 de abril a mayo 2 del 2026, contará con uno de los cursos más importantes de la Cirugía moderna, la Robótica en salud. Con el esfuerzo del Colegio Médico Colombiano, principalmente, de su Presidente Dr. Stevenson Marulanda y demás miembros de la actual Junta Directiva, y otros colaboradores, mostrará los avances de una medicina quirúrgica que con la robótica llegó para quedarse, favoreciendo una gran proporción de pacientes que la necesitan.

La cirugía, cuenta ahora con la Medicina robótica, se ha constituido, en uno de los principales avances de la salud, siendo utilizada en forma directa y a través de las capacidades digitales, tecnológicas y de comunicación más avanzadas. Lográndose intervenciones quirúrgicas que, antes eran muy difíciles por el riesgo para los pacientes, a la distancia, practicándose en tiempo más corto, con mayor precisión y disminución de complicaciones, como el sangrado o el de lesiones de otros órganos no afectados inicialmente.

Los productos robóticos, utilizados hasta el momento constituyen un arsenal salvador para la vida de los pacientes como prótesis dinámicas de miembros, cirugía ocular y auditiva para mejorar las personas afectadas. Los trasplantes de rodillas, caderas y otros órganos, ya son cada vez más utilizados, por sus maravillosos resultados y su índice menor de complicaciones.

Valledupar nos espera no solamente con sus grandes aportes musicales, si no también para asistir al 1erforo quirúrgico internacional, a partir del 30 de abril de este año, el cual, además de la robótica, hará frente a la problemática de decisiones quirúrgicas que, pueden reducir el sufrimiento de una cantidad considerable de enfermos que nos necesitan. Valledupar se viste de gala con dos actividades simultáneas, difíciles de repetir, que no podemos perder.

La organización del Colegio Médico Colombiano, ha logrado invitar a especialistas, no solo de talla nacional sino internacional, algunos de ellos, vienen por primera vez a Colombia.

Podrán asistir médicos generales, internos y residentes, estudiantes y especialistas de las distintas áreas de la medicina, enfermeras y demás relacionados.

El registro en el curso, se puede lograr a atravesó de una inscripción al, 1er Foro Quirúrgico Internacional del Caribe 2026, Cuenta de Ahorros Bancolombia No 175000085-46, con correo fqic12@gmail.com, con cupo limitado.