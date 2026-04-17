El Festival de Cannes presentó la Selección Oficial de su 79.ª edición y dejó claro que 2026 será un año dominado por el cine de autor, los grandes nombres del circuito internacional y una notable ausencia de Hollywood. De las 21 películas que competirán por la Palma de Oro, solo una producción estadounidense figura en la lista, The Man I Love de Ira Sachs, mientras Europa y Asia concentran el mayor peso creativo del certamen.

España vive un momento histórico con tres títulos en competencia. Pedro Almodóvar regresa a la Croisette con Amarga Navidad, una obra íntima sobre el duelo y la memoria filmada entre Madrid y Lanzarote. Rodrigo Sorogoyen compite con El ser querido, un drama que explora los vínculos familiares desde la mirada de un cineasta marcado por su pasado, y Javier Calvo y Javier Ambrossi presentan La bola negra, ambicioso proyecto inspirado en la obra inconclusa de Federico García Lorca.

La selección reúne también a figuras imprescindibles del cine contemporáneo. Asghar Farhadi con Histoires parallèles, Ryusuke Hamaguchi con All of Sudden, László Nemes con Moulin, Cristian Mungiu con Fjord, y Paweł Pawlikowski con 1949 regresan a la competencia, confirmando el carácter autoral y exigente de esta edición. Japón se destaca con tres películas en concurso, Nagi Notes, de Kôji Fukada; Sheep in the Box, de Hirokazu Kore-eda; y All of a Sudden, de Ryûsuke Hamaguchi, consolidando su presencia entre las cinematografías más influyentes del panorama actual.

Tres de las cinco directoras son francesas: Léa Mysius con Histoires de la nuit, Jeanne Herry con Garance y Charline Bourgeois-Tacquet con La Vie d’une Femme, un reflejo del peso que sigue teniendo la industria del país anfitrión dentro de su propio festival.

La Vénus électrique, de Pierre Salvadori, será la cinta encargada de inaugurar la Selección Oficial. La película retrata la vida de un artista que, tras la muerte de su esposa, pierde la inspiración y cae en el alcoholismo. Esto propicia su encuentro con una artista ambulante, quien simula ser una clarividente.

Más allá de los nombres, Cannes 2026 se perfila como una edición marcada por relatos íntimos, tensiones morales y conflictos familiares, en sintonía con un mundo atravesado por la incertidumbre. Sin grandes nombres comerciales, la Palma de Oro volverá a disputarse en el terreno donde Cannes se siente más cómodo, como es el del cine que arriesga, confronta y busca trascender.

@GiselaSavdie