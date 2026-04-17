En tiempos de cambio, es fácil caer en discursos simples para problemas complejos. Pero hay decisiones que no admiten ligereza, porque impactan directamente la vida de miles de personas. Una de ellas es por quién votamos.

Hablar de minería en Colombia, y especialmente en La Guajira, suele despertar posturas radicales. Desde lejos, puede parecer solo una gran operación industrial. De cerca, la historia es otra: es la de miles de trabajadores que sostienen sus hogares con disciplina, de familias que dependen de esa estabilidad y de comunidades que han construido, con aciertos y aprendizajes, una relación con una empresa que ha evolucionado.

Desde 1985, Cerrejón ha entendido que la minería responsable no es un punto de llegada, sino un proceso continuo. Hoy cuenta con estándares operacionales y ambientales que la posicionan como referente en biodiversidad, gestión del agua y rehabilitación de tierras. No es perfecta, pero sí es una operación que ha demostrado capacidad de escuchar, corregir y mejorar.

Su impacto es tangible. Más de 12.000 empleos entre directos y contratistas representan oportunidades reales para miles de familias. A esto se suman inversiones millonarias en proyectos sociales y ambientales: agua, educación, infraestructura y desarrollo local en una región históricamente golpeada por la pobreza.

Cerrejón no solo produce carbón: produce desarrollo. Representa más del 40% del PIB de La Guajira y ha aportado billones en impuestos y regalías. Es uno de los motores económicos más relevantes de la región.

Sin embargo, enfrenta desafíos reales: bloqueos, atentados, incertidumbre regulatoria y mayores cargas tributarias. Situaciones que ponen en riesgo su estabilidad y, con ella, el bienestar de toda una región.

Mientras tanto, el mundo sigue demandando carbón. El consumo global alcanza niveles récord y seguirá siendo clave en la matriz energética, especialmente en Asia. El debate no es si el carbón existe, sino si Colombia decide participar de forma responsable o quedarse al margen.

Aquí surge una reflexión necesaria: muchas decisiones que afectan este sector no se toman en las minas, sino en las urnas.

Votar no es elegir un discurso atractivo; es definir el rumbo del país. Es respaldar modelos que promuevan inversión, empleo y desarrollo responsable, o apostar por caminos que pueden debilitar lo que hoy sostiene a miles de familias.

Cuidar lo que sí funciona también es un acto de responsabilidad. Ser #OrgullosamenteMineros no implica ignorar los retos, sino enfrentarlos con rigor. Porque el desarrollo no es perfecto, pero sí perfectible. Y destruir siempre será más fácil que construir.

La próxima vez que estés frente a un tarjetón, hazte una pregunta simple: ¿esta decisión amplía oportunidades o las reduce?

Porque votar bien también es pensar en el futuro de los demás.