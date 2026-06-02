Durante décadas, el desarrollo colombiano tuvo una lógica de concentración urbana orientada hacia las grandes ciudades. Bogotá concentró poder político, servicios especializados, mas buena parte de la inversión. Medellín consolidó su transformación industrial y tecnológica. Cada ciudad capital fue acumulando poder político que transformaba en económico a nivel sub-regional. La lógica era simple: quien buscaba oportunidades debía acercarse a los grandes centros urbanos. Sin embargo, esa realidad está comenzando a cambiar. La revolución digital, las nuevas formas de trabajo, y los cambios en las preferencias están redefiniendo la geografía económica. En todo el mundo, las ciudades intermedias están recuperando protagonismo. Colombia no debería ser la excepción.

Durante buena parte del siglo XX, la concentración urbana respondió a razones evidentes. Las empresas necesitaban proximidad física a proveedores, clientes, universidades, entidades financieras y mercados laborales amplios. La distancia era costosa. La información viajaba lentamente. La infraestructura era limitada. La escala ofrecía ventajas difíciles de replicar.

Hoy muchas de esas barreras han disminuido. Una empresa puede gestionar operaciones globales desde una ciudad de tamaño medio. Un profesional puede trabajar para una organización internacional sin abandonar su región. Un emprendedor puede acceder a mercados, financiamiento y conocimiento desde cualquier lugar con conectividad adecuada. Mientras tanto, las grandes ciudades enfrentan desafíos crecientes. La congestión, los altos costos de vivienda, los largos tiempos de desplazamiento, y la presión sobre los servicios públicos. El tamaño, que durante décadas fue una ventaja, empieza a generar costos cada vez más visibles.

Es allí donde surge la oportunidad para las ciudades intermedias. Ciudades como Pereira, Manizales, Bucaramanga, Montería, Valledupar, Pasto, Ibagué o Villavicencio poseen atributos que el país aún no valora suficientemente. Tienen escalas manejables, costos competitivos, acceso a talento, capacidad de crecimiento y, en muchos casos, una mejor relación entre desarrollo económico y calidad de vida.

Pero este renacer no ocurrirá de manera automática. Las ciudades intermedias deben evitar el error de intentar copiar a las grandes capitales. Su ventaja competitiva no está en convertirse en versiones reducidas de Bogotá o Medellín. Está en desarrollar modelos propios de crecimiento, apoyados en sus fortalezas específicas.

El Gobierno Nacional también tiene una responsabilidad. Durante años, gran parte de la inversión pública se concentró en los principales centros urbanos. Una estrategia moderna de desarrollo territorial debe reconocer que el crecimiento equilibrado del país depende de una red robusta de ciudades intermedias capaces de generar empleo, innovación y oportunidades en sus regiones. Colombia tiene la oportunidad de avanzar en esa dirección.

Durante décadas hablamos de descentralización como un principio político. Quizás ha llegado el momento de entenderla también como una estrategia económica. El futuro del país no se jugará únicamente en las grandes capitales. También se construirá en aquellas ciudades que, lejos de los reflectores nacionales, están llamadas a convertirse en los nuevos motores del desarrollo colombiano.

@SimonGaviria