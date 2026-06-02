Barranquilla será escenario durante esta semana de una serie de encuentros que pondrán en el centro las experiencias de mujeres que han encontrado en el arte una herramienta para expresar ideas, generar cambios y aportar a la construcción de ciudad.

Del 1 al 5 de junio se desarrollará la Semana Violeta, una iniciativa impulsada por Cedesocial que incluirá grabaciones en vivo del podcast Vive a tu manera: Cultura Violeta. La programación contará con la participación de cinco mujeres reconocidas por su trabajo en distintos campos artísticos y culturales: Judy Hazbún, Las Raras del Folclor, Joyce Obregón, Zoila Sotomayor y Nazly Mulford.

La propuesta busca abrir espacios de conversación sobre temas como la identidad, la creación artística y los retos que enfrentan las mujeres en escenarios donde históricamente han tenido que abrirse camino con esfuerzo y perseverancia.

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La iniciativa también refleja una realidad cada vez más visible en Barranquilla: el creciente liderazgo femenino en proyectos culturales, artísticos y comunitarios. Desde la música y la danza hasta la gestión cultural y las artes visuales, las mujeres han ganado protagonismo en la construcción de narrativas que enriquecen la vida cultural de la ciudad.

Los encuentros se realizarán en diferentes espacios de Barranquilla y estarán abiertos al público con inscripción previa. La programación incluye la participación de Judy Hazbún el 1 de junio en Cedesocial; Las Raras del Folclor el 3 de junio en CasArte; Joyce Obregón el 4 de junio en la IED Lestonnac; Zoila Sotomayor ese mismo día en Luneta 50; y Nazly Mulford el 5 de junio en CLENA.

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A través de estas conversaciones, las invitadas compartirán sus trayectorias, los desafíos que han enfrentado y las motivaciones que las han llevado a desarrollar sus proyectos artísticos.

Desde Cedesocial explican que Cultura Violeta nace con el propósito de visibilizar historias inspiradoras y promover el diálogo alrededor del papel del arte como una herramienta capaz de generar reflexión, fortalecer comunidades y contribuir a la transformación social.