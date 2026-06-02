La seguridad digital también fue una prioridad, con una inversión de $64.500 millones. Como resultado, se gestionaron 82.000 vulnerabilidades y se cerraron 37.000 brechas críticas.

La transformación digital que vive el país desde agosto de 2022 registra avances significativos en innovación, inteligencia artificial y fortalecimiento de la economía digital, consolidando a Colombia como un actor cada vez más relevante en América Latina. Este impulso ha convertido al sector TIC en un pilar del desarrollo económico y social del país.

Actualmente, la economía digital atraviesa un momento de expansión. El sector TIC aporta cerca de $58 billones al Producto Interno Bruto (PIB), que representa el 3,5 % del valor agregado nacional, y genera alrededor de 370.000 empleos.

Los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones lideran el sector con el 39,4% del valor, reflejando una economía basada en el conocimiento, el software, las soluciones digitales y el talento nacional. Asimismo, el segmento de contenidos y medios creció del 8,7% al 10,7% entre 2022 y 2025, una muestra de que una mayor conectividad impulsa el empleo joven, la economía creativa y la innovación cultural.

“El trabajo de la estrategia ‘Conectando Territorios’ ha permitido que Colombia se posicione como referente regional en inteligencia artificial. Hoy ocupamos el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de IA, abrimos la primera Facultad de Inteligencia Artificial en América Latina, avanzamos en el desarrollo de otras dos y participamos activamente en escenarios internacionales como la OCDE y el G7. Todo esto fortalece el liderazgo del país en gobernanza tecnológica”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

dresmau photography

La innovación está generando impactos concretos en la vida de los colombianos. Durante estos años, se implementaron soluciones de telemedicina en 14 hospitales y se fortaleció el turismo en distintos departamentos mediante plataformas digitales, beneficiando a miles de hogares.

Estos avances se complementan con un ecosistema digital cada vez más sólido, en el que convergen el Estado, el sector privado y la academia. En esta línea, el Ministerio TIC avanza en la consolidación de un Estado más ágil y cercano a la ciudadanía. Actualmente, 81 nuevas entidades se han vinculado a la Carpeta Ciudadana Digital, y el país ha alcanzado el 91% de cumplimiento en el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, superando la meta de Datos Abiertos con 805 entidades vinculadas.

La seguridad digital también ha sido una prioridad, con una inversión de $64.500 millones que ha permitido gestionar 82.000 vulnerabilidades y cerrar 37.000 brechas críticas, fortaleciendo la protección de la información y los sistemas del país.

En el marco de la innovación en servicios ciudadanos, se lanzó GOV.CO 2.0 y ROBI, el primer asistente virtual con inteligencia artificial del Estado, que mejora la atención 24/7 con una plataforma más inclusiva, accesible y adaptable a distintos dispositivos.

dresmau photography

A diferencia de periodos anteriores, enfocados principalmente en infraestructura, Colombia avanza hacia un modelo de desarrollo digital más sofisticado, basado en el talento, la innovación y el desarrollo tecnológico. En el gobierno del presidente Gustavo Petro, el país no solo fortalece su conectividad, sino que también compite, innova y se proyecta como un líder en transformación digital en la región.