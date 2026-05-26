El Ministerio TIC presentó nuevas acciones enfocadas en fortalecer la ciberseguridad y la protección digital de cara a las elecciones presidenciales de 2026, durante la más reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (CNCPE), desarrollada en Cartagena.

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La ministra de las TIC, Carina Murcia, explicó que el Gobierno ha adelantado un trabajo articulado con diferentes instituciones para enfrentar posibles amenazas digitales y combatir la desinformación en el proceso electoral.

“Hemos realizado nueve mesas de trabajo interinstitucionales y Puestos de Mando Unificado (PMU) cibernéticos junto con la Policía Nacional, el Centro Cibernético Policial y las entidades que hacen parte de esta estrategia, para revisar protocolos, validar rutas frente a la desinformación y monitorear permanentemente la infraestructura tecnológica del proceso electoral”.

La funcionaria también indicó que estos espacios han permitido identificar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante posibles incidentes cibernéticos durante la jornada electoral. Asimismo, reiteró la importancia de enfrentar fenómenos de violencia digital y desinformación que puedan afectar la confianza ciudadana y el desarrollo democrático.

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Como parte de las estrategias implementadas, el Mintic destacó acciones pedagógicas y preventivas dirigidas a promover el uso responsable de la tecnología y la información, además de iniciativas para la identificación de contenidos falsos o manipulados en entornos digitales.

Finalmente, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también manifestó preocupación por el aumento de los casos de violencia digital asociados al debate electoral, entre ellos la difusión de información falsa, ataques contra mujeres y discursos discriminatorios.