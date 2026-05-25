La institucionalidad colombiana ha respaldado el proceso electoral a celebrarse el próximo domingo, sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha denunciado, sin pruebas de ello, un posible fraude en las elecciones como lo ha repetido en múltiples escenarios, esto a pesar de las garantías que han ofrecido misiones de observación internacional.

Ante la seguidilla del mandatario, la candidata presidencial Claudia López arremetió en contra de Petro a quien acusó de no ofrecer garantías por sus constantes cuestionamientos de los que no ha ofrecido evidencia alguna.

“El proceso electoral del domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría. Los votos se van a contar sin fraude, gracias a la Registraduría. La mayoría de los colombianos podrá votar sin constreñimiento armado. La mayor falta de garantía en este proceso electoral, el mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República”, criticó la exalcaldesa de Bogotá en diálogo con medios de comunicación este lunes.

López enfatizó que es el saliente jefe de Estado quien es el “mayor factor perturbador” del proceso electoral y que por ello “tendrá que responder no solo en las urnas, sino tendrá que responder ante la autoridad penal, ante la autoridad disciplinaria nacional e internacional”.

En aras de la transparencia y evitando cualquier tipo de irregularidad, la Registraduría Nacional llevó a cabo durante dos días consecutivos el simulacro nacional de escrutinios con “un balance muy positivo” a solo una semana de los comicios.

Este simulacro tenía el propósito de evaluar la funcionalidad del software mediante el cual se verificarán y consolidarán los resultados de las votaciones de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026, según apuntó la entidad encargada de la logística, del preconteo y del escrutinio de las elecciones presidenciales.

“Estas pruebas técnicas se realizaron con el 100 % de las mesas de votación que se instalarán en los 1.104 municipios del país el próximo 31 de mayo. En ellas, jueces de la República y notarios verificaron las soluciones informáticas dispuestas para el procesamiento de datos en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma web de seguimiento y control de los escrutinios”, señalaron.

El gerente de Informática de la Registraduría, Hoslander Sáenz Barrera, entregó un “balance muy positivo” del ejercicio puntualizando que finalizó con éxito y que sirvió para evaluar “la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y los equipos dispuestos para las elecciones presidenciales. Esta prueba nos permite garantizar que toda la infraestructura cumple con los requisitos exigidos para atender de manera oportuna, eficiente y transparente el proceso electoral del próximo 31 de mayo”.