La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático; la premio nobel de paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado y María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se reunieron el pasado domingo y pidieron defender la democracia en Colombia.

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Agregaron que se oponen a “regímenes autoritarios” y que todas son víctimas del “narcoterrorismo”.

Valencia dijo que Machado es un símbolo de resiliencia, de capacidad y mujer líder y que Tarazona se “ha podido sobreponer” al magnicidio de su esposo a mediados del año pasado.

“La historia continúa y no vamos a caer en el abismo hondo por el que se fue Venezuela, vamos a luchar por nuestra democracia, por nuestra libertad y esa historia y ese legado de Miguel Uribe Turbay, de Venezuela, hoy están más vivos que nunca y Colombia no cae”, dijo la aspirante uribista.

Entre tanto, Machado señaló: “Sabemos nosotros que los destinos de nuestras naciones, de nuestros pueblos, están absolutamente unidos. Nos une el pasado, el presente y también el futuro. Esta lucha que estamos dando es por nuestros hijos, para que puedan tener naciones donde puedan crecer llenos de oportunidades, con luz, con oportunidad, con paz, con el respeto y la igualdad ante la ley que por lo cual tanto hemos luchado”.

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Y Tarazona expresó que “dos mujeres líderes que tienen la certeza y la capacidad de transformar los países. Me uno a ellas con toda la convicción. Me uno a ti, Paloma, con la certeza y la seguridad que vas a transformar a Colombia y que no vamos a dejar que el destino de nuestro país caiga en lo que cayó Venezuela. Gracias por recibirnos, gracias por tu apoyo y cuentas conmigo, Paloma”.