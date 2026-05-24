Con un mensaje de agradecimiento publicado en su cuenta de X, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella reaccionó al cierre de campaña realizado este sábado 23 de mayo en Barranquilla, donde reunió a cientos de simpatizantes en el Gran Malecón del Río.

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“Gracias Barranquilla del alma. En Primera Ronda”, escribió tras finalizar la concentración política en la capital del Atlántico, considerada uno de los actos más importantes de su campaña en la región Caribe.

El evento se desarrolló en la explanada del Pabellón de Cristal del Gran Malecón y contó con la presencia de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, así como dirigentes y seguidores del movimiento Defensores de la Patria.

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GRACIAS BARRANQUILLA DEL ALMA ♥️



En Primera Vuelta. 🫡 🇨🇴 pic.twitter.com/fJogVApb9x — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) May 24, 2026

Ante más de 50 mil personas reunidas en el Gran Malecón, José Manuel Restrepo, aseguró que Colombia está a las puertas de un “cambio histórico” y afirmó que la región Caribe tendrá por primera vez -en más de un siglo- un presidente de la República.

Por otro lado, Abelardo afirmó: “la manada despertó y vamos a vencer con contundencia en la primera vuelta”; además expresó que “Gustavo Petro e Iván Cepeda no tienen perdón por lo que hicieron con Colombia”.

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Asimismo, ‘El Tigre’ manifestó que “aquí no hay buses ni politiqueros. Aquí no están Pulgar, Name ni Torres. Aquí está el pueblo, lleno de fervor. Y a esos a quienes yo he combatido políticamente siempre, sepan y entiendan que he venido a enfrentarlos, a derrotarlos y a castigarlos. Les voy a hacer pagar por el daño que le han hecho al pueblo colombiano”.

Además, envió un mensaje directo a los líderes de grupos criminales al señalar que los “hará pagar”.

“Los delincuentes pagarán por cada lágrima que ha derramado una madre colombiana, por cada predio que le han arrebatado a los campesinos”, dijo.

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Y agregó: “la sangre de nuestros hermanos Defensores de la Patria lo pagarán esos bandidos, como me llamo Abelardo De la Espriella”.

Finalmente, De la Espriella aseguró que si llega a la Casa de Nariño perseguirá a los corruptos y aseveró: “no tengo jefes políticos, mi jefe es el pueblo colombiano”.