La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alertó este lunes sobre “distorsiones” en la formación de precios del gas natural en Colombia, identificadas a partir de un análisis a los mercados primario, secundario y minorista.

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El informe, que advierte que las distorsiones de mercado impactan de forma directa a los usuarios residenciales y de pequeñas y medianas empresas (demanda regulada), fue realizado con base en información del Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia y datos de 18 agentes productores del sector para el periodo 2020–2026.

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La entidad encontró que el mercado opera “bajo esquemas de libertad vigilada”, lo que quiere decir que la negociación bilateral y las referencias al costo del gas importado determinan el valor de la molécula, indica el informe.

Esto significa, según explicó la Superservicios, que en la mayoría de los casos no se incorporan criterios de costo-eficiencia asociados a los costos reales de inversión y producción nacional.

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“Este comportamiento se traduce en que los precios internos superan en un 199 % el referente internacional Henry Hub”, advirtió.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, precisó que se identificó que “los precios en el mercado secundario superan sistemáticamente los del mercado primario. Ello revela que son los usuarios más vulnerables quienes absorben las señales de escasez del mercado mayorista”.

Expuso que durante 2026 los contratos interrumpibles en el mercado secundario alcanzaron un precio promedio de 13,08 USD/MBTU y los firmes de 10,73 USD/MBTU, frente a 8,06 y 8,60 USD/MBTU respectivamente en el mercado primario.

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Durán señaló que esta dinámica afecta de manera desproporcionada a la demanda regulada, que en 2025 pagó en promedio un 48,9 % más que la demanda no regulada, brecha que se moderó al 21,6 % en 2026, sin desaparecer.

En ese sentido, el funcionario consideró necesario que el país piense en cambios de ley y regulatorios que le permita avanzar hacia un modelo “con más equidad y protección de los usuarios, pues no debería haber tanta discrecionalidad en la fijación de precios en el mercado”.

“Los precios deben estar, además, como lo ha dicho el presidente de la República, atados a los costos de producción”, expresó.

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Teniendo en cuenta los hallazgos, la Superservicios le recomendó medidas regulatorias a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y a las entidades competentes del sector.

La entidad sugirió, entre otras, establecer mecanismos regulatorios de formación de precios costo-eficientes para el gas de producción nacional que incorporen criterios de inversión, producción y operación, reduciendo la dependencia de referencias internacionales desconectadas de la realidad del mercado interno.

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También recomendó crear instrumentos de contención o techo de precios en el mercado secundario para la demanda regulada, de manera que los excedentes contractuales no sean transados a precios que trasladen las señales de escasez a los usuarios más vulnerables.

Eso sí, avisó que si en el marco del ejercicio de inspección, vigilancia y control se evidencian incumplimientos regulatorios o “prácticas contrarias a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera por parte de los agentes del mercado”, la Superintendencia “adoptará las medidas administrativas a que haya lugar”.

Dependencia creciente de importaciones de gas natural licuado

El informe también evidenció que Colombia ha pasado de un modelo de autosuficiencia gasífera, “sustentado en los grandes campos de producción de La Guajira y los Llanos Orientales”, a un escenario de estrechez estructural.

Indica el documento que el preocupante panorama se caracteriza por un factor de autosuficiencia (R/P) de solo 5,9 años en 2024 y una dependencia creciente de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

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“Con destino a la generación térmica, las importaciones de GNL crecieron un 2.546 % en 2023 frente a 2022; 164,6 % adicional en 2024 y decrecieron en 2025 a -20,7 % por cuenta de las lluvias”, detalla.

Y subraya que esto se presenta en un contexto en el que la única infraestructura operativa de importación —la terminal SPEC LNG de Cartagena— concentra aproximadamente el 85 % de su capacidad en el respaldo de tres centrales térmicas de generación eléctrica: (Tebsa – Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores), dejando apenas 75 GBTUD para la atención de la demanda esencial.