El mercado energético de Colombia vive un momento crítico. En marzo de 2026, la producción de gas en el país cayó a 1.151 millones de pies cúbicos diarios, el punto más bajo jamás registrado en la historia nacional. La situación es el reflejo de un trimestre difícil, en el que la producción general de este recurso disminuyó un 9,7% en comparación con los primeros tres meses del año pasado.

Las razones de este desplome son principalmente naturales. Según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), los yacimientos del país están sufriendo un desgaste y una pérdida de presión normales por el tiempo que llevan siendo explotados.

A esto se sumaron problemas operativos como mantenimientos de equipos y un aumento en los cortes de agua, factores que también afectaron a la producción de petróleo, la cual bajó un 2,2% en el trimestre.

El gas importado ya cubre casi la cuarta parte del consumo nacional

Ante la incapacidad de producir todo el gas que necesita el mercado interno, las compras al exterior se han disparado. Entre enero y abril de 2026, la importación de gas creció un 20%, sumando un total de 196密.1 millones de pies cúbicos. Si se mira solo el mes de abril, el país compró afuera un promedio diario de 215,7 millones de pies cúbicos (un 23,5% más que en abril de 2025).

Esta dependencia del extranjero tiene dos agravantes:

Golpe al bolsillo: el gas importado es más costoso que el producido localmente, lo que se traduce directamente en tarifas más altas para los hogares y las industrias.

el gas importado es más costoso que el producido localmente, lo que se traduce directamente en tarifas más altas para los hogares y las industrias. Alerta climática: se pronostica una fuerte ola de calor por el fenómeno de El Niño para el segundo semestre de este año. Esto obligará al país a encender las termoeléctricas, las cuales usan el gas como combustible principal para generar energía.

Regiones y empresas: caídas generalizadas en todo el sector

Aunque cinco departamentos (Casanare, La Guajira, Córdoba, Sucre y Boyacá) concentran el 87,4% de la producción del país, casi todos registraron caídas en marzo. Sucre sufrió el peor golpe con una baja del 40,7%, seguido por Córdoba (-13,8%) y La Guajira (-12,5%). La única gran excepción fue el municipio de Yopal, que lideró la producción nacional (41,4% del total) y logró crecer un 9,2%.

En el ámbito empresarial, ninguna de las grandes compañías se salvó de los números rojos en comparación con el año anterior:

Ecopetrol: aportó la gran mayoría del gas (74,3%), pero su producción cayó un 4,6%.

aportó la gran mayoría del gas (74,3%), pero su producción cayó un 4,6%. Hocol (filial de Ecopetrol): registró una baja del 12,9%.

registró una baja del 12,9%. Canacol: sufrió una fuerte reducción del 43,1%.

sufrió una fuerte reducción del 43,1%. Parex: tuvo una leve caída del 3,3%.

Este escenario de escasez local coincide con un panorama internacional complejo. En abril, el petróleo Brent alcanzó un precio promedio de USD 117,3 por barril (un 72,2% más alto que en 2025) debido a las tensiones en Oriente Medio y la falta de oferta global.

En este contexto, donde el gas importado ya representa el 22,4% de todo el abastecimiento del país, los expertos advierten que la dependencia exterior podría llegar pronto al 50%.

Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, criticó las decisiones políticas recientes que complican el panorama de inversión. “En un momento en que Colombia necesita urgentemente atraer inversión y garantizar el suministro, modificar las reglas de contratos ya firmados, dejar sin definición clara el estado de estrechez y excluir a las refinerías de la demanda esencial son decisiones que generan incertidumbre donde se necesita confianza”, dijo Castañeda.