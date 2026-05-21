El 22,8 % de la población total del país, el equivalente a más de 12 millones de personas, experimentó algún grado de inseguridad alimentaria en 2025. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El indicador, representó una reducción de 4,7 puntos porcentuales frente al año 2024. Esto quiere decir que 2,3 millones de personas salieron de esa condición en 2025. Sin embargo, aquí se puede observar en los datos que de ellas, el 3,4 % de los hogares colombianos pasó hambre.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, sostuvo que la inseguridad alimentaria es una condición que presentan personas y hogares cuando se carece de acceso regular a alimentos de calidad que permitan el desarrollo normal de una vida activa y saludable.

Esta condición se da usualmente por dos razones: porque los alimentos no están disponibles, o porque el individuo no cuenta con los recursos para obtenerlos (pobreza monetaria), que es el motivo predominante en Colombia.

A pesar de la mejora general, persiste una marcada brecha entre el campo y la ciudad. En las zonas rurales (centros poblados y rural disperso), la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanza el 31,4 %, una cifra considerablemente mayor al 18,1 % observado en las cabeceras municipales.

La entidad informó que los departamentos con los peores registros en 2025 fueron Chocó (56,8%), Sucre (50,1 %) y La Guajira (47,8 %). En contraste, San Andrés registró la mayor reducción del país, pasando del 31,8 % en 2024 a un 5,2 % en 2025.

Si nos vamos al Atlántico, se presentó una caída en la incidencia de inseguridad alimentaria, pasando de 40 % en 2024 a 33 % en 2025, con una reducción de 7,1 puntos porcentuales.

Dentro de ello, la Gobernación del Atlántico ha comentado el impacto de la alianza público-privada de Misión Atlántico – Hambre Cero, estrategia que ha permitido posicionar la seguridad alimentaria como prioridad de la agenda pública departamental.